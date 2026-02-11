Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2026 13:26

Fransa'da, farklı ülkelerde 89 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan eğitimci tutuklandı

Fransa’da 55 yıl boyunca yaklaşık 10 ülkede 89 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 79 yaşındaki eğitimci tutuklandı.

Fransa'da, farklı ülkelerde 89 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan eğitimci tutuklandı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Isere vilayetinde yaşayan Jacques Leveugle, 1967-2022 yıllarında Fransa dahil, eğitimci olarak bulunduğu 10'a yakın ülkede yaşları 13 ile 17 arasında değişen 89 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Grenoble Savcılığı, 79 yaşındaki zanlının tutuklandığını açıklarken eğitimci hakkında bilgi sahibi olan ya da işlediği suçlardan etkilenen kişileri görgü şahitliği yapmaya çağırdı.

Savcılık, zanlı hakkındaki soruşturmanın, 2023'te, şüpheliye ait hassas içeriğe sahip USB belleğinin bir yakını tarafından kolluk kuvvetlerine ulaştırılmasının ardından başlatıldığını duyurdu.

Bellekte zanlının 10'a yakın ülkede farklı yaşlardaki 89 çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığını bildiren savcılık, bu kayıtlarda çocukların gerçek isimlerinin kullanılmaması nedeniyle kimlik tespitinin zor olduğunu, bugüne kadar kayıtlarda bulunan çocuklardan sadece 40'ının tespit edilebildiğini aktardı.

Zanlının istismar ettiği çocukların büyük çoğunluğu Fransa'da bulunurken mağdurlar arasında Fas, Nijer, Almanya, Cezayir, Hindistan, Kolombiya'dan da çocuklar yer alıyor.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor
14:58
Çankırı'da "Yüzyılın Konut Projesi"için kura heyecanı
15:07
Bakan Göktaş: Oyunları toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok
14:41
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki beldeyi hedef aldı
14:29
Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti
14:44
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 15 Filistinli aileyi yerinden etti
Filistinli Hani, yıkılan evlerin duvarlarına Ramazan ayı için resimler çiziyor
Filistinli Hani, yıkılan evlerin duvarlarına Ramazan ayı için resimler çiziyor
FOTO FOKUS
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ