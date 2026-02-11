Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.02.2026 15:01

Çorum'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Çorum'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Nadir E. yönetimindeki minibüs, Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde, aynı yönde seyreden Vedat E'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada, minibüste bulunan Fatma E. ile kızı Merve E. yola savrulurken, sürücü bariyere çarparak duran araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile eşi ve kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Merve E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Sıradaki Haber
Annesinin denizde bıraktığı 5 yaşındaki çocuk boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
İnişe geçen uçaktaki pilotları silahla vurdular
17:25
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına veda mesajı
17:10
Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız
17:05
Tayland'daki okulda öğretmen ve öğrencileri rehin alan saldırgan yakalandı
16:56
Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti
16:36
Meclis'te yeni bakanlar için yemin töreni
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ