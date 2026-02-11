Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.02.2026 14:58

Annesinin denizde bıraktığı 5 yaşındaki çocuk boğuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu. "Kasten öldürme" suçundan gözaltında bulunan annenin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Annesinin denizde bıraktığı 5 yaşındaki çocuk boğuldu
[Fotograf: DHA]

İlçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde oğlu 5 yaşındaki M.B.G. ile denize atlayan S.G., bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.

Anne S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Oğlunu denize bırakıp çıktığını itiraf etmiş

S.G'nin polis sorgusunda, psikolojik problemlerinin olduğunu, Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nden Mudanya'ya gezmek için geldiğini, deniz kenarında yürürken oğlu M.B.G. ile denize girdiğini ve bir süre sonra onu denizde bırakarak çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

"Kasten öldürme" suçundan gözaltında bulunan ve emniyette sorgusu devam eden S.G'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu arada, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen M.B.G'nin cesediyle ilgili otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sıradaki Haber
İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
İnişe geçen uçaktaki pilotları silahla vurdular
17:25
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına veda mesajı
17:10
Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız
17:05
Tayland'daki okulda öğretmen ve öğrencileri rehin alan saldırgan yakalandı
16:56
Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti
16:36
Meclis'te yeni bakanlar için yemin töreni
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ