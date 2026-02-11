NATO Türkiye’den aldı, sıra Suudi Arabistan’da

Askeri sistemler dendiğinde akla öncelikle savaş uçakları, SİHA’lar ve diğer kritik unsurlar gelse de aslında harp sahasının en değerli unsurlarından biri uydu haberleşme…

Türkiye’nin bu alanda dünyaya açılan kapısı olan CTECH’in Genel Müdürü Cüneyd Fırat, Suudi Arabistan’da devam eden World Defense Show 2026 kapsamında TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

NATO’ya ilk teslimat gerçekleşti

CTECH’in güvenli, elektronik karıştırmaya dayanıklı uydu haberleşme sistemlerinde uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet verdiğini anlatan Fırat, kazandıkları kabiliyetlerle kendi alanlarında küresel bir oyuncu olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl NATO’nun askeri uydu iletişimi için açtığı ihaleyi CTECH’in kazandığını hatırlatan Fırat, “Geçtiğimiz hafta itibariyle NATO’ya ilk sistemleri teslim ettik. Ve şimdiden çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu kadar kısa sürede bu denli büyük bir işi tamamladığımız için mutluyuz. Bahsettiğimiz sistemler katma değeri son derece yüksek ürünler.” dedi.

[CTECH kendi alanında sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli oyuncularından biri haline geldi.]

Katar’ın da nihai kararı ‘olumlu’

TSK referansının NATO kapısını açtığını, NATO referansının ise dünya genelinde yeni işler anlamına geldiğini anlatan Fırat, yine geçtiğimiz yıl Katar’da katıldıkları bir ihale için de ‘nihai kararın olumlu şekilde verildiği’ yönünde haberler duyduklarını sözlerine ekledi.

Türk mühendislerce geliştirilen sistemlerin bu yıl içerisinde Katar’da da kullanıma gireceğini vurgulayan Fırat, hali hazırda 6 ülkede var oldukları bilgisini paylaştı.

[Suudi Arabistan, devlet haberleşmesi ve güvenli askeri iletişim için uzaya uydu fırlatmıştı.]

“Suudi Arabistan kararını CTECH’ten yana kullanabilir”

CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat, Suudi Arabistan’ın kendileri için son derece müstesna olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti:

“Suudi Arabistan devlet ve askeri haberleşmesinin güvenli şekilde yapılabilmesi için 2019’da uzaya özel bir uydu gönderdi. Bu uydu çok özel bazı teknolojilere sahip. Bu uydunun kapasitesini kullanabilmek için yer sistemlerinizin de bu denli yüksek teknolojiye sahip olması gerekiyor.

CTECH olarak biz bunu sağlayabileceğimizi söylemiştik. Geldiğimiz noktada uzun süredir devam eden görüşmelerimiz meyvelerini vermek üzere. Masada çok güçlü bir konumdayız. Yüzde 100 değil ancak çok çok büyük bir ihtimalle Suudi Arabistan bu konuda bizimle yol alacak. Bu yıl içerisinde Riyad ile bir sözleşme imzalayacağımızı düşünüyoruz.

Bildiğiniz üzere Suudi Arabistan sadece bölgenin değil yeni dönemde dünyanın genelinde de referans ülkelerden biri. Bu kapsamda CTECH imzalı ürünleri çok farklı ülkelerde görebileceğimiz bir sürecin bizi beklediğine inanıyorum.”