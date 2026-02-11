Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.02.2026 00:00

Kabinede bayrak değişimi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Kabinede bayrak değişimi

Konuya ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

Yerlikaya'dan veda paylaşımı

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi’ye devrettiğini duyurarak yeni bakana başarı dileklerini iletti.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun."

