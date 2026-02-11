Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
AA 11.02.2026 00:43

Trump'tan İran'a dair "anlaşma ya da sert tedbir" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la halen devam eden müzakerelerin başarısız olması halinde bölgeye ikinci uçak gemisini göndermeyi düşünüyor.

Trump'tan İran'a dair "anlaşma ya da sert tedbir" mesajı

ABD merkezli haber platformu Axios'a mülakat veren Trump, İran'la ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması halinde olası bir askeri harekata hazırlık için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı, "(İran'la) Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umduğunu kaydetti.

Trump, "Oraya giden bir filomuz var ve bir tane daha gidebilir." diyerek, başka bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü vurguladı.

İran'ın geçen sefer ABD'nin bir saldırı düzenleyeceğine inanmadığını ancak kendilerinin İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını anlatan Trump, "Bu seferki görüşmeler farklı." dedi.

İran'la yapacakları bir anlaşmanın nükleer programı her türlü kapsayacağını ifade eden Trump, anlaşmanın aynı zamanda İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerektiğini belirtti.

Trump, Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

ABD'li ve İranlı temsilciler, 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş ve görüşmelerin yapıcı geçtiği ifade edilmişti.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

ABD İran ilişkileri Donald Trump İran
OKUMA LİSTESİ