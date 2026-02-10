Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
AA 10.02.2026 23:33

Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı

İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'yu ABD'ye taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Flight Radar verilerine göre, öğle saatlerinde İsrail'den ayrılan ve hakkında UCM tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan soykırımcı Netanyahu'nun uçağı "Wing of Zion", Atlas Okyanusu'na ulaştı.

ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden Netanyahu'nun bulunduğu uçak, 28 Aralık 2025'te Florida ziyareti için ABD'ye giderken Akdeniz ve Avrupa üzerinde çizdiğine yakın bir rotadan ABD'ye doğru yol aldı.

Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, Eylül 2025'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahaları kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

OKUMA LİSTESİ