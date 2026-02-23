Parçalı Bulutlu 5.9ºC Ankara
Türkiye
AA 23.02.2026 13:09

Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık himayesinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle şehit yakınlarının umre ibadetini yerine getirdiğini belirtti.

Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin aziz emanetleri umre ibadetlerini tamamladı." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle şehit annelerinin ve şehitlerin muhterem eşlerinin, mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzur ve bereketiyle umre ibadetlerini eda ederek memleketlerine dönüş yaptığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Rabb'im dualarını kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin"

"Eylül ayında 21 ilden 61 şehit yakınıyla başlatılan bu anlamlı programın ikinci kafilesinde ise 60 ilimizden 60 şehit yakını mukaddes beldeleri ziyaret ederek ibadetlerini tamamladı. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli annelerimiz ve fedakar eşleri başımızın tacı, gönlümüzün en müstesna yerindedir. Sizlerin duası, sabrı ve metaneti, bu aziz milletin en büyük gücüdür. Rabb'im dualarını kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin."

Paylaşımda, şehit yakınlarının umre ziyaretine ve Bakan Çiftçi ile yaptıkları görüntülü konuşmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.

OKUMA LİSTESİ