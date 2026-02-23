Parçalı Bulutlu 5.2ºC Ankara
Türkiye
AA 23.02.2026 11:23

Yasa dışı bahis oynayan 199 kişiye 14,3 milyon lira ceza

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahse aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 199 kişiye ise toplam 14 milyon 328 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yasa dışı bahis oynayan 199 kişiye 14,3 milyon lira ceza

Edirne merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 29 cep telefonu ve 77 tek kullanımlık SİM kart ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlenen 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 199 kişiye ise toplam 14 milyon 328 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

