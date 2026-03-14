Gündem
TRT Haber 14.03.2026 13:46

SBÜ Senatosu şehit düşen tıbbiyelilerin anısına tarihi siperlerde toplandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Senatosu ve Yönetim Kurulu, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen 262 Osmanlı hekimi ile 346 tıp öğrencisinin hatırasını yad etmek amacıyla Çanakkale’deki tarihi siperlerde toplandı.

Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi önünde bulunan siperlerde gerçekleştirilen anlamlı toplantıda, vatan savunmasında canlarını feda eden tıbbiyeliler için dualar okundu.

Üniversite yönetimi, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi’ni ziyaret ederek savaş yıllarında cephede görev yapan hekimlerin ve tıp öğrencilerinin fedakarlıklarını anlatan tarihi belge ve hatıraları inceledi.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katıldı. 

"14 Mart bir kahramanlık destanıdır"

Toplantıya çevrim içi katılan Bakan Memişoğlu, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak önemli mesajlar verdi. Memişoğlu, "14 Mart sadece bir Tıp Bayramı değil, esasında bir kahramanlık destanının başlangıcıdır. Tıbbiyelilerin tarih boyunca vatan ve millet için üstlendiği sorumluluğu unutmuyoruz." dedi.

765 öğrenciden 346’sı şehit düştü

Programda konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın, Çanakkale'nin tıbbiyeliler için taşıdığı manevi değere dikkat çekti. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin tarihsel mirasını bugüne taşıdıklarını belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı;

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı tıbbı çok ağır kayıplar verdi. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de eğitim gören 765 tıp öğrencisinden 346’sı cephelerde şehit düştü. Aynı dönemde 200'ün üzerinde tıp doktorumuz şehitlik mertebesine ulaştı. Bizler, ecdadımızın bize bıraktığı bu ruhu yeni nesle aktarmak ve Türkiye’deki bu bilinci ilelebet yaşatmak sorumluluğundayız.

"Milli mücadele ruhunu gönül coğrafyamıza taşıyoruz"

Rektör Aydın, senato toplantısının Somali, Buhara, Çobanbey ve Bosna gibi farklı coğrafyalardan üyelerin katılımıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olarak üzerimize aldığımız milli mücadele ruhunu ve millete hizmet aşkını; hem ülke içinde hem de yurt dışındaki mazlum coğrafyalara Türk hekimleri olarak taşıma sorumluluğundayız." şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile sağlık çalışanlarının bölgedeki mücadelesini araştırmak ve yaşatmak adına ortak projeler yürütme kararı alındığı açıklandı.

Anma programı, siperlerde verilen şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. SBÜ yönetimi, tıbbiyelilerin fedakarlığını gelecek kuşaklara aktarmak için Çanakkale’deki bu etkinliklerin gelenekselleşerek sürdürüleceğini bildirdi.

