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Türkiye
TRT Haber 14.06.2026 01:04

Muğla'da KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu.

Muğla'da KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu

Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerindeki kadın H.S, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru T.B. ile iş yerindeki H.S'ye, kadının eski eşi G.Y. silahla ateş etti.

Olayda, aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y, eski eşi H.S. ve polis memuru T.B. yaralandı.

Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

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