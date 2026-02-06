Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
AA 06.02.2026 14:37

Türk Kızılay, deprem bölgesine desteklerini sürdürecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesine desteklerinin bundan sonraki dönemde de şubeler eliyle devam edeceğini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi son depremzede yastığa başını huzurla koyuncaya dek burada olacağız" ifadesini kullandı.

Türk Kızılay, deprem bölgesine desteklerini sürdürecek

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana afet bölgesi faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, geçici yaşam alanlarının kademeli olarak sona ermesiyle birlikte destek çalışmalarını şubeler eliyle yürütecek.

Akut dönemde yaklaşık 80 bin gönüllüsüyle seferber olan Kızılay, 427 milyonu aşkın sıcak yemek ve 4 milyona yakın yardım malzemesi dağıtarak acil ihtiyaçların karşılanması için çalıştı. Depremden en çok etkilenen 6 ilde kurduğu Toplumsal Hizmet Merkezleri aracılığıyla sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, barınma ile su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler hayata geçirdi.

Asrın felaketinin 3. yılı
Asrın felaketinin 3. yılı

Kızılay, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği programlarla bugüne kadar 548 bini aşkın haneye toplam 3,3 milyar lira nakit desteği sağladı.

Tarımsal faaliyetleri ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla yürüttüğü Esnaf ve Çiftçi Destek Programları kapsamında ise 10 bini aşkın esnaf ve çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira nakit desteği sağlayan Kızılay, konteyner kentlere temiz içme suyu sağlanması için kurduğu sabit ve ev tipi su arıtma sistemleriyle afetzedelerin güvenli suya erişimini kolaylaştırdı. Konteyner kentlerde yaşayan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek içinse 100. Yıl Kütüphanelerini hayata geçirdi.

"Türk Kızılay olarak bu felaketi yaşayanların elini bir an olsun bırakmadık"

Depremin üçüncü yılında bölgede kalıcı konut teslimatlarının ilerlemesi ve geçici yaşam alanlarının kademeli olarak sona ermesiyle birlikte Kızılay, afetzedelere yönelik çalışmaların devamlılığını bölgedeki şube ve temsilcilikler eliyle sağlayacak. Şubeler, başta sosyal yardım ve toplum sağlığı destekleri olmak üzere çok yönlü destek çalışmalarını yerel düzeyde sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milletçe yaşadığımız felaketin üzerinden 3 yıl geçti. Türk Kızılay olarak bu felaketi yaşayanların elini bir an olsun bırakmadık, yaraları el birliğiyle sardık ve uzun soluklu iyileştirme çalışmalarımızla acıları hafifletmek için gayret gösterdik. Bundan sonraki dönemde de desteklerimiz şubelerimiz eliyle devam edecek. Söz verdiğimiz gibi son depremzede yastığa başını huzurla koyuncaya dek burada olacağız."

