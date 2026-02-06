Bartın'da heyelan: 3 evde çatlaklar oluştu

Çanakçılar köyü Kestanelik Mahallesi'nde karların erimesi ve sağanak sonucu köy meydanından geçen yol ve tarlada toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine köye gelen AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Beton yolda oluşan çatlakların yanı sıra yol kenarındaki 3 evin zemin ve duvarlarında da çatlaklar meydana geldi.

Ekiplerin bölgede bulunan evlerdeki taramaları ve risk oluşup oluşmadığına dair teknik incelemesi sürüyor.

Köy sakinlerinden Volkan Yamaner, yoğun yağışın ardından kar örtüsünün kalkmasıyla evlerinin bulunduğu bahçede toprak kaymasını gördüklerini söyledi.

Kaymanın devam etmesiyle evlerinin temel ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu anlatan Yamaner, "Oturduğum ev, ek binanın bitişiğinden ayrılmış. Yolda da büyük çatlaklar var ve halen devam ediyor. AFAD ekipleri geldi, inceleme yaptılar. Ne olacak biz de bekliyoruz. Bahçede kaymalar çok büyük. Her kayma yaşandığında tuğlalardaki çatlama sesleri geliyor ve endişeleniyoruz." diye konuştu.