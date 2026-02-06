Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
AA 06.02.2026 14:12

Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde son 24 saatte metrekareye düşen 96,5 kilogram yağış nedeniyle tarım arazileri göle döndü. Caddelerin suyla dolduğu ilçede belediye ekipleri 56 farklı noktada gece boyu mesai yaparken, kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor.

Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı

Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü. Kentte aralıklarla birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu üzerindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Düğerek Mahallesi'nde su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı

Belediye ekipleri gece boyu mesai yaptı

Kentte özellikle gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle belediye ekipleri mazgallarda temizlik yaptı.

Menteşe’nin 13 mahallesinde 56 farklı noktada yaşanan olumsuzluklara müdahale eden ekipler Yeniköy, Kötekli, Yeşilyurt ve Yerkesik mahallelerinde vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine çalışma yaptı.

Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yağışların ileriki günlerde de etkisini sürdürebileceğine dikkati çekti.

Bu kapsamda tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Aras, "Hemşehrilerimizin aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirleri alıyor, süreci anbean takip ediyoruz. Yağışların devam etmesi bekleniyor ve bu nedenle vatandaşlarımızdan da tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum." dedi.

Öte yandan, kentte yağışlar aralıklarla devam ediyor.

