Benzerini yapabilen çok az ülke var: HAVELSAN'dan tarihi başarı

Türk savunma sanayiinin en önemli kuruluşlarından olan HAVELSAN’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni sözleşme haberi aslında bir ihracat başarısının çok daha ötesinde anlamlar taşıyor.

Şirket tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, Şili Deniz Kuvvetleri ile sözleşme imzalandığı ve bu kapsamda modernize edilecek iki fırkateynde ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) tedarik edileceği duyuruldu.

İlk bakışta bir sistem ihracatı olarak görülen bu haber, uzmanlara göre Türkiye’nin geldiği noktaya göstermesi adına son derece değerli. HAVELSAN ADVENT sistemi ne işe yarar, Mavi Vatan için ne ifade ediyor, sistemle ilgili ihracat haberlerini nasıl yorumlamak gerek gibi soruların cevabı süreci anlayabilmek adına kıymetli.

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan ile hem bu soruların yanıtlarını aradık hem de sistemi ‘stratejik ürün’ seviyesine yükselten kimi detayları konuştuk.

[HAVELSAN'ın Advent sistemi dünyanın bu alandaki en iyilerinden biri. ]

“Dünyadaki en yeni teknolojilerle geliştirildi”

Az önce de bahsettiğimiz gibi ADVENT SYS kağıt üzerinde ‘savaş yönetim sistemi’ olarak kabul ediliyor. Ancak meseleye yabancı olanlar için biraz daha detaylandırıyor bu tanımı Erkan.

Her şeyden önce ADVENT SYS’nin ‘dünyadaki en yeni teknolojilerle’ geliştirildiğinin altını çiziyor. Bilginin elde edilmesi kadar bunu doğru bir şekilde analiz edilip, gerektiğinde başka sistemlerle de paylaşılmasının hayati önemde olduğunu vurguluyor. Bu nedenle sistemin 4 farklı versiyonu bulunduğunun altını çiziyor.

Fotoğrafın daha da netleşmesi adına somut bir örnek veriyor ve “Havadaki iHA’nın elde ettiği görüntüyü gemi kontrol sisteminin de görmesi gibi düşünebilirsiniz. Bunlara isterseniz karadaki bir unsuru da ekleyebilirsiniz. Elinizdeki farklı tür platformların birbiriyle haberleşmesinin önünü açıyorsunuz. Ez cümle söylersek, gemiyi üzerindeki sensörlere bağımlı olmaktan kurtarıp, onu çok daha uzak sistemlerden de anlık veri alabilecek bir seviyeye yükseltiyorsunuz. Bu da ihtiyacınız olan saha resminin iyice netleşmesi anlamına geliyor. Ki HAVELSAN ADVENT tam da bunu yapıyor.” bilgisini paylaşıyor.

[Sistem, farklı platformlardan elde edilen verilerin kullanıcı tarafından anlık görülmesini sağlıyor.]

“Sadece gemi üretip satan bir ülkeden çok daha fazlasıyız”

Türkiye’nin deniz platformları üretiminde çok uzun yıllardır devam eden bir tecrübesi var. Ancak son yıllarda bu kabiliyet çok daha ileri bir aşamaya taşındı. Geçmişte başka ülkelerden aldığımız teknolojiler, sistem ve sensörlerle inşa ettiğimiz gemileri artık büyük oranda kendi başımıza yapabiliyoruz.

Kozan Selçuk Erkan bu noktada önemli bir parantez açıyor. Türk savunma sanayiinin belli bir gelişmişlik oranı geçtiğinin altını çiziyor. “Yani sadece gemi üretip onun radarı ya da benzer sistemlerle topladığı verinin çok çok ötesine geçtik. Deniz üzerindeki ya da havadaki verileri anlık görüyoruz. Belki yakın gelecekte insansız su altı araçlarla suyun altındaki verileri de anlık alacağız.” diyor. Harp sahasında düşmanı ne kadar önce tespit edip, onu ne denli çabuk teşhis ederseniz elinizin de o kadar güçlü olacağını da ekliyor.

[Türkiye son yıllarda askeri gemi inşa işinde son derece başarılı bir sınav veriyor.]

“Dünyada benzer bir sistemi yapabilen ülke sayısı çok az”

Kozan Selçuk Erkan, HAVELSAN’ın Türk Deniz Kuvvetleriyle koordineli geliştirdiği ADVENT ile Türkiye’nin ‘dünyada çok az sayıda ülkenin yapabildiği bir sistemi milli imkanlarla inşa edebilen’ noktaya geldiğini anlatıyor.

Benzer bir savaş sistemini kendi başına yapabilen ülke sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini belirten Erkan, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Dünyada bütün sistemlerden bu denli kapsamlı veri toplayabilen, daha net bir ifadeyle ağ merkezli yapıda çalışan savaş yönetim sistemi yapabilen ender ülkelerden biriyiz.

Artık sadece gemi üretip satan bir ülkenin ötesindeyiz. Başkaları tarafından inşa edilen gemiler için de Türk savunma sanayii ürünleri satabiliyoruz. Filipinler’e Gökdeniz yakın hava savunma sistemi ihraç etmemiz bu örneklerden biri. Şimdi de HAVELSAN’ın Şili’ye ADVENT SYS ihraç ettiğini biliyoruz. Başka ülkelerin gemilerine yazılım ve donanım da yükleyebilecek seviyeye ulaştık. Denizcilikte dünyanın en üst ligindeki oyunculardan biriyiz.

Küresel anlamda ekonomik açıdan bir sıkışıklık var. Ancak güvenlik ihtiyacının da giderek yükseldiği bir döneme girdik. Haliyle maliyet etkin ürünler üretebilen ülkelerin önünün açık olacağına inanıyorum. Ki Türkiye bu konuda başı çeken merkezlerden biri. Haliyle gelecek yıllarda hem HAVELSAN ADVENT hem de diğer ürünlere dair ihracat haberlerini daha fazla duyacağımıza inanıyorum.”

[HAVELSAN, Şili'nin iki fırkateynine ADVENT Savaş Yönetim Sistemi entegre edecek.]

ADVENT Savaş Yönetim Sistemi 4 kıtada

Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Şili Donanması'na gerçekleşen ihracat ile 4 kıtaya, 9 ülkeye ulaştı. Böylece Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’da sistem kullanılacak.

ADVENT, dünya genelinde 85'ten fazla yüzer, dalar, uçar, kara ve insansız platforma entegre ediliyor. Sistemin deniz ve hava platformlarında kullanılan 4 farklı versiyonu bulunuyor.

Deniz platformları için kullanılan ana teknoloji ADVENT SYS dışında; insansız platformlar için geliştirilen ADVENT ROTA, hava platformları için geliştirilen ADVENT MARTI ve tanımlanmış deniz resmi için ADVENT Ufuk bulunuyor.