Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" gerçekleşti

Mısır ile Türk Deniz Kuvvetleri arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışılabilirliğin artırılması maksadıyla tatbikat 4 Kasım'dan bu yana İskenderiye açıklarında icra ediliyor.

Tatbikatta hava vasıtaları, SAT timi, Amfibi Hücum Timi ve 1. sınıf Dalgıç Timleri'nin katılımıyla çeşitli senaryolar yapıldı. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe, TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Meltem hücumbotu, 2 SH70 helikopter, 3 AH 1W taarruz helikopteri, ve 3 Bayraktar TB-3 insansız hava aracı katıldı.

Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ise çok maksatlı amfibi gemisi Gamal Abdel Nasser ile birlikte, M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gemileri yer aldı.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nü, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy ile beraberindeki heyetler izledi.

Daha sonra Tatlıoğlu ve Fawzy, gemideki yerli ve milli silah ve araçların sergilendiği alanı gezerek bilgi aldı.

"Tatbikat, Türkiye ile Mısır arasında Doğu Akdeniz'de gelişen işbirliğinin somut bir göstergesidir"

Tatlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Mısır'ın, ortak ve köklü bir tarihe sahip, Doğu Akdeniz'in ve içinde bulunulan geniş coğrafyanın en önemli iki ülkesi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların, bugün karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde gelişen ilişkiler için güçlü bir zemin oluşturduğunu belirten Tatlıoğlu, "Doğu Akdeniz, sahip olduğu jeostratejik konum, enerji kaynakları, kritik deniz ulaştırma hatları ve bölgesel gelişmeler nedeniyle, uluslararası güvenlik ortamında, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu stratejik coğrafyada, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında iki temel aktör, Türk Deniz Kuvvetleri ile Mısır Deniz Kuvvetleridir. Bu anlayışla icra ettiğimiz Dostluk Denizi Tatbikatı, Türkiye ile Mısır arasında Doğu Akdeniz'de gelişen işbirliğinin somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu, tatbikatın, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki karşılıklı güvenin pekiştirilmesine ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Deniz harekat ortamının, teknolojik gelişmelerin etkisiyle, hızlı bir dönüşüm geçirdiğini aktaran Tatlıoğlu, özellikle insansız hava ve deniz araçlarının, modern deniz harbinin vazgeçilmez unsurları haline geldiğini söyledi.

Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri olarak, savunma sanayisinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde, bu alanda öncü yeteneklere sahip olduklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeteneklerimizi, dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya, müşterek eğitim, harekat ve savunma sanayii işbirliği imkanlarını geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, insansız hava araçları ve insansız deniz araçları alanında, Mısır Deniz Kuvvetleri ile işbirliğimizi geliştirmek üzere somut adımlar atıyoruz. Nitekim Dostluk Denizi Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen BAYRAKTAR TB3 insansız hava aracımız ile Makine Kimya Endüstrisi ürünü PİRANA kamikaze insansız deniz aracımız da yer almıştır. Bu sistemler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ulaştığı teknolojik seviyenin ve Deniz Kuvvetlerimizin modern harekat ortamına uyum sağlama kabiliyetinin önemli göstergeleridir.

Diğer taraftan, Türk Deniz Kuvvetleri olarak yalnızca milli platformlarımızı değil, bu platformlarda kullanılan milli güdümlü mermilerimizi, torpidolarımızı ve deniz mayınlarımızı kendimiz üretiyor ve kullanıyoruz. Mısır Deniz Kuvvetleri ile söz konusu silah sistemlerinin müşterek kullanımı üzerinde de çalışmalar yürütüyoruz. Deniz alanındaki savunma sanayii işbirliğimizi, daha ileri bir aşamaya taşıyarak MİLGEM Projesi kapsamında, Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğine benzer şekilde Mısır ile de müşterek gemi inşa faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımın, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri, daha kapsamlı ve kalıcı bir ortaklık düzeyine taşıyacağına inanıyoruz."

"Ortak çalışmalarımızı artırmayı arzu ediyoruz"

Tatlıoğlu, deniz güvenliğinin önemli boyutlarından birinin de mayın harbi ve deniz mayınlarıyla mücadele olduğunu belirtti.

Türk Deniz Kuvvetlerinin, mayın harbi alanında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi, gelişmiş imkan ve kabiliyetleriyle dünyanın en deneyimli deniz kuvvetleri arasında yer aldığını vurgulayan Tatlıoğlu, "Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Karadeniz'de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehdidine karşı fiilen görev yapmakta, deniz ulaştırmasının emniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz." dedi.

Tatlıoğlu, bu süreçte edinilen operasyonel tecrübelerin mayın tehdidinin tespiti, teşhisi ve etkisiz hale getirilmesi konularındaki yetenekleri daha da geliştirdiğini belirterek, mayın harbi alanındaki bilgi birikimini ve sahada kazanılan tecrübeleri Mısır Deniz Kuvvetleri ile de paylaştıklarını söyledi.

Bu işbirliğinin, yalnızca iki deniz kuvvetinin harekat kabiliyetlerine değil Doğu Akdeniz'de deniz ulaştırmasının güvenliğine ve bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Deniz Kuvvetleri olarak, güçlü ve modern bir donanmaya sahip olmanın, yalnızca milli hak ve menfaatlerimizin korunması açısından değil bölgesel barışın ve istikrarın desteklenmesi bakımından da büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Türkiye ve Mısır'ın sahip olduğu denizcilik birikimi, askeri kapasite ve savunma sanayii potansiyeli, iki ülke arasında çok daha kapsamlı bir işbirliğinin geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Bizler, Doğu Akdeniz'in en önemli iki deniz gücü olarak, denizlerde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalarımızı, artırmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle, Dostluk Denizi Tatbikatı'nın başarıyla icra edilmesine sağladıkları katkılar ve göstermiş oldukları misafirperverlik nedeniyle başta Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere tüm Mısır Deniz Kuvvetleri personeline en içten şükranlarımı sunuyorum. Tatbikata katılan Türk ve Mısırlı tüm personeli, üstün gayretleri ve profesyonelliklerinden ötürü, kutluyorum. Dostluk Denizi Tatbikatı'nın, Türkiye ve Mısır arasındaki dostluk ve işbirliğini, daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."