Arap Parlamentosundan Gazze'de çadırları su altında kalan Filistinliler için acil yardım çağrısı

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, yağmur sularının yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bastığı, bazı çadırların içindekilerin üzerine çöktüğü ve aralarında çocuklar, kadınlar ile yaşlıların da bulunduğu sivillerin dondurucu soğukla mücadele ettiği belirtildi.

Yaşananların "korkunç bir insani trajediyi" gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, 6 Kasım akşamından itibaren Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın yüz binlerce Filistinlinin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanmadığına işaret edilerek, şu ifadaler kullanıldı:

"İşgalci İsrail'in saldırılarının yol açtığı büyük yıkımın yanı sıra Filistin halkının en temel yaşam ihtiyaçlarından, güvenli barınma imkanlarından ve insani korumadan yoksun bırakılmasıyla derinleşen bir insani trajediyle karşı karşıyayız."

Katil İsrail saldırılarının yol açtığı geniş çaplı yıkım, abluka ve insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaların, yerinden edilmiş ailelerin kış koşullarında karşı karşıya kaldığı riskleri artırdığı vurgulandı.

Arap Parlamentosu, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarına Gazze'deki sivillerin korunması ve acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Gazze'de yaklaşık 950 bin Filistinli sel riski taşıyan bölgelerde yaşıyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ekim ayı ortasında yayımladığı raporda, Gazze'de yaklaşık 950 bin Filistinlinin orta veya yüksek düzeyde sel riski taşıyan yerinden edilme alanlarında yaşadığını bildirmişti.

Raporda, kış mevsiminde yaklaşık 294 bin ailenin barınma yardımına ihtiyaç duyduğu, mevcut malzemelerin ise yalnızca 52 bin aileye kısmi destek sağlayabilecek düzeyde olduğu belirtilmişti.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi de şiddetli yağışların ilk 12 saatinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı 70 bin çadırın sular altında kaldığını ve İsrail saldırılarında hasar gören onlarca duvarın çöktüğünü açıklamıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü ise bazı çadır kamplarını su bastığını, İsrail saldırılarında daha önce hasar gören 4 binanın çöktüğünü ve Deyr el-Belah'ta çadırların üzerine kum ve toprak kütlesinin çökmesi sonucu 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları ve ihlalleri sürerken, geniş çaplı yıkım, abluka ve insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle yüz binlerce Filistinli kış mevsiminde güvenli barınma imkanlarından yoksun kalıyor.