İran: Arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar ile istişareler devam ediyor

Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD ile arabulucu ülkeler aracılığıyla devam eden mesaj alışverişine dair Bekayi, yalnızca İran halkının haklarının güvence altına alındığı bir anlaşmayı imzalayacaklarını ve uygulayacaklarını vurgulayarak, "Arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar ile istişareler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Kongre ara seçimleri hakkında da konuşan Bekayi, hem Demokratların hem Cumhuriyetçilerin son 60 yılda İran’a zarar verdiğini savunarak, Cumhuriyetçilerin, seçim sonuçlarını İran’a yönelik saldırılarla ilişkilendirmesinin ABD halkının verdiği mesajla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, İran'ın taleplerini "aşırı ve gülünç" olarak nitelendirmesi hakkında ise Bekayi, şunları kaydetti:

"Müzakereler başlamadan önce ABD’nin yasa dışı yaptırımlarının sona erdirilmesinin, deniz ablukasının kaldırılmasının ve tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin neresinde mantıksızlık var? İran’ın iki günlük planı, masadaki en mantıklı plan. Mantıksız olan şey müzakerelerin ortasında ABD'nin İran'a saldırmasıdır."

Sözcü Bekayi, "Müzakereler konusundaki pozisyonumuz oldukça açık ve şeffaftır. İran’ın 'iki günlük plan' ismiyle anılan planı, İran’ın iyi niyetini göstermektedir." dedi.

Bekayi, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD'nin İran'ın önerilerini kabul etmesi halinde iki gün içinde olumlu gelişmeler yaşanmasını ve Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasını öngören plandan daha makul bir öneri olabilir mi? ABD yönetimi, kendi halkının verdiği mesajı doğru anladıysa artık bir karar vermelidir."

İran ile Irak arasındaki ilişkilere dair ise Bekayi, ABD'nin Bağdat yönetimine baskı uyguladığını ancak bunun iki ülke halkı arasındaki köklü ilişkileri ve komşuluk bağlarını zedeleyemeyeceğini söyledi.

Zengezur Koridoru meselesi

"Zengezur Koridoru" olarak da bilinen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, projenin mevcut sınırları ve bölgenin jeopolitik yapısını değiştirmemesi gerektiğini Ermenistan yönetimine ilettiklerini belirtti.

İran'ın yeni ulaşım güzergahlarının açılmasına karşı olmadığını vurgulayan Bekayi, geçmiş deneyimler nedeniyle ABD'nin bölgedeki varlığını güvenlik açısından endişe verici bulduklarını ifade etti.

Bekayi, Ermenistan yönetiminin proje kapsamında bölgeye ABD askeri gücünün konuşlandırılmayacağı konusunda Tahran'a güvence verdiğini aktardı.

İsrail'in "kimyasal silah" iddiası

İsrail'in İran'ın kimyasal silah kullanabileceği yönündeki iddiaları hakkında da Bekayi, Tel Aviv yönetimini "yalan üstüne yalan söylemekle" suçlayarak, söz konusu iddiaların yanıt vermeye değer olmadığını savundu.

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizden kaçınmalı

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek amacıyla bölgeye donanma gönderebileceğine ilişkin iddiaları değerlendiren Bekayi, Seul yönetimine askeri müdahaleden kaçınma çağrısında bulundu.

Bekayi, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardımcı olmak amacıyla bölgeye askeri güç göndermekten ve zaten yeterince karmaşık olan bu meseleye dahil olmaktan kaçınmalıdır. Yalnızca Güney Kore'nin değil, diğer ülkelerin de ABD ve Siyonist rejimin yıkıcı girişimlerinin sonuçlarını dikkate almasını umuyoruz."

Çin'in Orta Doğu İşleri Özel Temsilcisinin Tahran'da İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Bekayi, temasların iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası gelişmelere yönelik istişarelerin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Tahran ile Pekin'in birçok bölgesel ve uluslararası konuda benzer tutumlar sergilediğini kaydeden Bekayi, Çin'in Basra Körfezi ve Batı Asya'daki gerilimin azaltılmasına yönelik girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bekayi, Çinli temsilcinin Tahran'daki temaslarının ardından diğer bölge ülkelerini de ziyaret edeceğini aktardı.