Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinden geriye dönüş olmayacak

Azerbaycan’ın Zafer Günü törenlerine katıldıktan sonra Türkiye’ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Karabağ zaferinden "Terörsüz Türkiye" sürecine, ABD-İran geriliminden Rusya-Ukrayna savaşına ve KKTC’nin tanınmasına kadar birçok kritik başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin Türkiye-Azerbaycan sarsılmaz kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Zafer Günü törenlerine katılmak üzere Şuşa'yı ziyaretimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ben, Azerbaycanlı kardeşlerimizi Zafer Günü nedeniyle bir kez de sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Ayrıca yarın idrak edecekleri Devlet Bayrak Günü sebebiyle can Azerbaycan'ı kutluyorum. Hatırlayacaksınız geçen yıl Zafer Günü'nün 5. yıl dönümü kapsamında Bakü'de düzenlenen geçit törenine de katılmıştık. Bugün de Şuşa'da Azerbaycan'la dayanışmamızı bir kez daha sergilemiş olduk. Birlik ve beraberlik mesajlarımızı en güçlü şekilde verdik. Hocalı Katliamı şehitlerimizi rahmetle andık, Hankendi'yi ziyaret ettik. Kahramanlarımızın ruhunu inşallah şad eyledik.

Türkiye ve Azerbaycan birbirine kopmaz bağlarla bağlı iki kardeş ülkedir. Fitne odaklarına rağmen iş birliğimizi enerji, ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok stratejik alanda mega projelerle taçlandırdık. Atacağımız yeni adımlarla inşallah dayanışmamızı daha da tahkim edeceğiz. Bütün bu hususları İlham kardeşimle yaptığım görüşmede değerlendirdik. Kendisiyle ayrıca son bölgesel gelişmeleri de konuştuk. Ziyaretim sırasında İlham kardeşimin liderliğinde Karabağ'da yürütülen kalkınma hamlelerine bizzat şahit oldum. Türkiye olarak azatlığında olduğu gibi Karabağ'ın inkişafı için de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz.

Bugün ortak basın toplantısında da ifade ettiğim üzere Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi'ni Karabağ'a kazandırmaktan memnuniyet duyduk. İnşallah önümüzdeki yıl da 40 dersliği, iki laboratuvarı ve kütüphanesiyle örnek bir eser olacak okulumuzun açılışını yapmayı planlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak bizler sevinçte de kederde de tek yürek, tek bilek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe Allah'ın izniyle kimse gölge düşüremez. Bugünkü ziyaretimizde bu gerçeği bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ziyaretimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması için hayırlara vesile olmasını diliyor, nazik ev sahipliği için İlham kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir"

Karabağ'daki anmada her zaman söylediğimiz gibi "bir millet, iki devlet" anlayışıyla ilişkilerine yön veren iki güçlü devletin dayanışması vardı. İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir dayanışma, kader ortaklığı ve kardeşlik hukuku vardır. Bölgemizde ve dünyada Türk'ün güçlü sesini diğer kardeşlerimizle birlikte yükseltecek ve müreffeh geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bizim aramıza mesafe koymaya çalışanlar milletlerimizin birbirine olan muhabbetini, tarihi bağlarını ve sarsılmaz iradesini hesaba katmıyor. Türkiye ve Azerbaycan inşallah bundan sonra da bölgesinin huzuru, istikrarı ve refahı için omuz omuza yürümeye devam edecektir.

Bu birlikteliğin her şeyden önce birilerini rahatsız ettiği biliniyor. Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin birlikte hareket ettiğinde, hangi adımları atabildiğini görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Biz farklı devletleriz. Bütün bunlarla beraber farklı kurumsal yapılara sahibiz. Ama aynı zamanda, kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bu harç bizleri ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsurdur. Bu kardeşlik ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve gelecek nesillere bırakacağımız büyük mirasın en sağlam teminatlarından biridir. Bunu yıpratmadan bizi yıkamayacaklarını anlayanlar, birliğimizi ve beraberliğimizi zedelemeye çalışabilir. Özellikle bu tür oyunlara karşı dikkatli olmalı, uyanık davranmalıyız. Dezenformasyona itibar etmemeli ve her meselede doğrudan, samimi ve açık iletişim kanallarını işletmeliyiz. Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de konuya "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz." diyerek özellikle vurgu yaptım. Çünkü bize ayrılık değil, birlik yaraşır, beraberlik yaraşır.

"Trump ile görüştüm, çekincelerimizi ilettik"

İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını ve bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyoruz. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünün mümkün olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Maalesef yeniden olumsuz yönde bir hareketlenmeden söz edebiliriz. Bunu engelleyebilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la bu konuları görüştüm ve çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu taraflara ilettik. Umarız sağduyu hakim olur ve bölge olarak uçurumun kenarından döneriz. Daha fazla çatışma, bölgemiz için daha fazla kayıptan başka bir anlama gelmiyor. Savaşın ortaya çıkardığı faturayı yalnızca çatışan taraflar ödemiyor. Türkiye'den Körfez ülkelerine, Irak'tan Suriye'ye, Avrupa'dan Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafya ne yazık ki tüm bu gelişmelerden etkileniyor.

"İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya hazırız"

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Trump'ın da gayretlerini takdirle takip ediyor ve destekliyoruz. Türkiye bu savaşın başından itibaren çözümden ve barıştan yana tutumunu her türlü tepkiye rağmen göstermiştir. Savaşan iki devletle ilişkilerimizi ve temaslarımızı sürdürmemize, geçmişte Avrupa'dan gelen tepkileri hatırlayın. Bizi, yaptırımları delmekle itham eden söylemlerden tutun, uyumsuzlukla suçlamaya varıncaya kadar birçok eleştiriyi biz bu arada göğüsledik. Dedik ki "biz bu meselede adil bir barışın tarafındayız." Hakkaniyetli tavrımızın isabeti bugün daha görünür durumda. Bugün de “artık bu kan durmalı” diyoruz. Türkiye, taşın altına elini koyduğunu defalarca kanıtladı. Sayın Putin ile bu konuları defalarca konuştuk ama yine konuşacağız. Sayın Zelenskiy ile malum geçtiğimiz hafta konuştuk, yine konuşacağız. Sayın Trump ile Avrupalı liderlerle, konunun tüm taraflarıyla temas halindeyiz. İstanbul'da kurduğumuz müzakere zemini, tahıl koridoru girişimimiz ve esir takaslarında üstlendiğimiz rol, Türkiye'nin barış için anahtar konumunu göstermesi bakımından emsalsiz bir örnektir. Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Biz umutluyuz. Barış için çok daha ümitvarız.

"Biz hiçbir konuya “mış gibi” yaklaşmıyoruz"

İnanıyorum ki; COP31 Türkiye'nin bu konudaki vizyonunun geniş kitlelerce daha iyi anlaşılacağı bir zemin olacaktır. Biz hiçbir konuya “mış gibi” yaklaşmıyoruz. Biz bir soruna eğildiysek onun somut, sürdürülebilir çözümlerini üretir ve yol haritamızı ortaya koyarız. İklim sorunu hem bugünün hem tedbir alınmazsa daha ağırlaşmış haliyle yarının sorunudur. Unutmayalım dünya bizim evimiz ve onu kirletmeye hakkımız yok. Antalya'da insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak en somut adımları konuşacağız. COP31'de sadece liderleri bir araya getirmiyor, konuşmalar yaparak bildiri yayımlamıyoruz. Bizim hedefimiz bu zirveyi somut sonuçların üretildiği, ülkelerin taahhütlerini uygulamaya dönüştürdüğü bir platform haline getirmek. Çünkü artık kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil, harekete geçmenin vaktidir. İklim adaleti dediğimiz meseleye önem veriyoruz. Her alanda farkındalığı artırmaktan yeşil sanayileşmeye, dirençli şehirlerden iklim uygulamalarına birçok başlık gündemimizde yer alacak.

KKTC için dünyaya tanınma çağrısı

Biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak görmüyoruz ve iki devletli çözümün arkasında duruyoruz. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net. Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modeller zaman ve enerji kaybıdır. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Yeni dönemde de bu çağrımız çerçevesinde adımlar atmaya, uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü artıracak adımlar ve projeler devam edecek. Kıbrıs meselesi adalet yerini buluncaya kadar takip edeceğimiz bir milli davadır. Artık herkes bunu böyle bilmelidir.

"Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk"

Her şeyden önce bu konuda kimse tereddüt etmesin. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Milletimiz ve devletimiz, yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Örgütün bütün unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması, elindeki silahları eksiksiz şekilde teslim etmesi ve bu durumun devletimizin ilgili kurumları tarafından somut biçimde tespit ve teyit edilmesi öncelikli konumuz. Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor.

Bu aynen devam edecek. İzleme Komisyonunun da inşallah kısa sürede kurulacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığındaki komisyon da çalışmalarını sürdürüyor. Alt komisyon da yakında çalışmaya başlayacak. Birileri aslında sürecin buraya kadar sorunsuz geleceğini düşünmüyordu. Ama biz bu konuda çok kararlı bir tutum içinde olduk. Kesin bir tarih vermekten ziyade sürecin sağlıklı, eksiksiz ve geri dönüşü olmayacak şekilde tamamlanmasına odaklanmış durumdayız. Latincede "Yavaşça acele et." anlamına gelen "Festina lente" diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasıdır. Tüm çabamız bunun içindir.