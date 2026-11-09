Açık 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.11.2026 14:32

Rusya: Ukrayna'nın coğrafi görünümü artık farklı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın coğrafi görünümünün artık farklı olduğunu belirterek, "Sahadaki gerçekler ortada ve kimse bunu inkar edemez." dedi.

Rusya: Ukrayna'nın coğrafi görünümü artık farklı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Avrupalı temsilcilerin Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yarın başlayacak üçlü müzakerelere katılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bunlar, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında üçlü müzakerelerdir." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna arasında iletişim kanalları bulunduğuna dikkati çekerek, "Taraflar, kendi koordinasyon mekanizmalarını oluşturuyor ancak şimdi üçlü müzakereler söz konusu." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ukrayna'nın, savaşın ardından bağımsız ve özgür kalacağı ancak sınırlarının biraz değişebileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin Peskov, "Ukrayna'nın görünümüne gelince, coğrafi açıdan bakıldığında artık farklı bir ülke söz konusu. Sahadaki gerçekler ortada ve kimse bunu inkar edemez." yorumunu yaptı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner'in, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin müzakerelere temel oluşturması için Rusya-NATO Konseyi'nin esas alınması yönündeki inisiyatifine ilişkin ise "Herhangi bir modeli kamuoyuna açık şekilde tartışmayacağız." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin, Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında görüşmesi gündemine ilişkin taraflar arasında öneri alışverişinin yapıldığını aktardı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Kiev
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u kabul etti
15:51
Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye 10,2 milyar lira kaynak
15:46
Otübüs firmalarında "ara tatil" hareketliliği
15:42
Cevdet Yılmaz: Çin ile işbirliğini ilerletmek istiyoruz
15:45
Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem
15:34
AB, Avrupa'daki uçuşlara yönelik bomba ihbarlarını görüşmek üzere toplantı düzenleyecek
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
FOTO FOKUS
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ