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Dünya
AA 09.11.2026 14:31

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1613 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 833 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 849 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 643'e, yaralı sayısının 175 bin 962'ye yükseldiği bildirildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nde bugüne kadar bina çökmesi ya da Filistinlilerin kaldığı çadırların yağmurun taşıdığı kum ve kayaların altında kalması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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