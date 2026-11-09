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TRT Haber 09.11.2026 11:33

Bakan Kurum, Sertab Erener’in COP31 için hazırladığı şarkıyı paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Sertab Erener’in COP31 için hazırladığı “One Home-Tek Ev” isimli şarkıyı paylaştı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Sertab Erener’in COP31 için hazırladığı “One Home-Tek Ev” isimli şarkısını sosyal medya hesabından, “Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar’ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz. Şarkısıyla COP31’e güçlü bir destek veren değerli sanatçımız Sertab Erener’e çok teşekkür ediyorum” mesajıyla paylaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da başladı
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da başladı

"Dünyanın hâlâ ağladığını duyabiliyor musun?"

Sertab Erener’in hazırladığı şarkısının sözleri şöyle:

"Kuşların hâlâ seslendiğini duyabiliyor musun? /Okyanusların yükseldiğini hissedebiliyor musun?/ Ormanların yok oluşunu görebiliyor musun ? / Dünyanın hâlâ ağladığını duyabiliyor musun?/Sana aldığın her nefesi ben verdim/ Şimdi senin de yanımda olmana ihtiyacım var. / Sana sahip çıkacağız, / Sevdiğimiz çocuklara sahip çıktığımız gibi. / Senin için dimdik duracağız. / Sana sahip çıkacağız/ her okyanusa, her ağaca.. / Bu yuvayı yeniden iyileştireceğiz. / Tek Bir Dünya / Tek Bir Yuva / Tek Bir Gökyüzü / Tek Bir Dünya/ Tek Bir Umut / Tek Bir Ses/ LET’S COP/ Biz Dünyayız / Dünya Biziz"

Tarihi zirve Antalya'da başladı: Küresel iklim mücadelesine Türkiye imzası
Tarihi zirve Antalya'da başladı: Küresel iklim mücadelesine Türkiye imzası

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