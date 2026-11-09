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Gündem
AA 09.11.2026 11:59

COP31'de 7/24 sağlık hizmeti sunulacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) etkinlik alanında kurulan 5 revirde, 550 sağlık personelinin görev yapacağını, günlük 5 tam donanımlı ambulansla da 7/24 acil müdahale imkanı sağlanacağını açıkladı.

COP31'de 7/24 sağlık hizmeti sunulacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) etkinlik alanında kurulan 5 revirde, 550 sağlık personelinin görev yapacağını, günlük 5 tam donanımlı ambulansla da 7/24 acil müdahale imkanı sağlanacağını duyurdu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın buluşacağı Antalya'da COP31 boyunca büyük sağlık ailesiyle görev başında olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Etkinlik alanlarında kurduğumuz 5 revirde, 550 sağlık personelimiz görev yapacak. Günlük 5 tam donanımlı ambulansımızla da 7/24 acil müdahale imkanı sağlayacağız. Antalya Şehir Hastanemiz başta olmak üzere belirlediğimiz hastanelerimizle sevk ve koordinasyon altyapımızı da hazır hale getirdik. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın görev alacağı organizasyonda, ihtiyaç duyulabilecek tüm tıbbi cihaz ve malzemeleri de hazır bulunduracağız. COP31'in ülkemiz ve Antalya'mız için hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara sağlıklı ve başarılı bir organizasyon temenni ediyorum."

ETİKETLER
COP31 Kemal Memişoğlu Birleşmiş Milletler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
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