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Gündem
AA 09.11.2026 11:47

Dünya liderleri COP31'de fidan dikecek

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı liderlerle birlikte zeytin fidanı dikerek, 81 ilde oluşturulacak karbon yutak ormanlarının ilk adımını atacak.

Dünya liderleri COP31'de fidan dikecek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini, o tarihten bu yana Türkiye'de yüz milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bu yılki etkinliklerin "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirileceğini aktaran Karacabey, 11 Kasım'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dönemine denk gelmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

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Karacabey, "11 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avustralya Başbakanı ile birlikte COP alanında zeytin fidanları dikecekler. 81 ilimizde de oluşturulacak barış ormanları, karbon yutak ormanlarının ilk adımını oluşturacak." dedi.

"Geleceğe Nefes sitemizden ücretsiz olarak fidan sahiplenebilirler"

Karacabey, bu yıl 81 ilde gerçekleştirilecek ağaçlandırma etkinliklerinde vatandaşların da aktif rol alabileceğini anımsatarak, fidan dikim alanlarının "Geleceğe Nefes" internet sitesi üzerinden duyurulacağını kaydetti.

Vatandaşların fidan dikim etkinliklerine katılamasalar bile ağaçlandırma sürecinin bir parçası olabileceklerini vurgulayan Karacabey, şunları söyledi:

"Bu vesileyle ben 81 ilimizdeki bütün vatandaşlarımızı illerimizde Geleceğe Nefes internet sitemizde duyuracağımız fidan dikim alanlarına davet ediyorum. Kendilerini fidan dikmeye bekliyoruz. Fiilen bizzat kendileri fidan dikmeye gelemeyecek olan vatandaşlarımız da yine 'Geleceğe Nefes' sitemizden ücretsiz olarak fidan sahiplenebilirler. Dikilecek olan fidanlardan bir tanesi onların olabilir veya fidan bağışında bulunabilirler."

"Elimizle fidan da dikebiliriz, ateşle maalesef kül de edebiliriz"

Karacabey, ağaçlandırma çalışmalarında yalnızca toprakla buluşturulan fidan sayısının değil, fidanların yaşama başarısının da önemli olduğunu bildirdi.

Fidanların gelişiminin arazi kontrolleriyle izlendiğini, ihtiyaç duyulan alanlarda bakım ve tamamlama çalışmaları yapıldığını aktaran Karacabey, ağaçlandırmada ekolojik uygunluğun ve biyolojik çeşitliliğin gözetildiğini kaydetti.

Karacabey, ormanların korunmasının bireysel davranışlarla yakından ilişkili olduğunu da vurguladı.

Ormanların korunması konusunda herkesin sorumluluk alabileceğini belirten Karacabey, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki her şey elimizde. Elimizle fidan da dikebiliriz veya dikilmiş bir fidanı elimizle yaktığımız bir ateşle maalesef kül edebiliriz. Dolayısıyla her şey bizde başlıyor. Ben tek başıma ne yapabilirim dememesini bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Evet, onlar çok şey yapabilirler. Onlar sahip çıkarsa ormanlarımız yanmayacak."

Karacabey, mevcut verilere göre 756 noktada, 2 bin 301 hektar alanda 1 milyon 855 bin 735 fidan dikileceğini ve etkinliklere yaklaşık 301 bin kişinin katılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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