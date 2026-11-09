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TRT Haber 09.11.2026 12:07

Tasfiye edilen fonlarda 31,6 milyar liralık 'gönüllü iade'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye edilen yatırım fonları ve bu fonların yönlendirildiği hisse senetlerindeki şüpheli işlemlerden elde edilen fahiş kazançlara yönelik yürütülen süreçte, şu ana kadar 31,6 milyar liranın gönüllü iade yoluyla tahsil edildiğini bildirdi.

Tasfiye edilen fonlarda 31,6 milyar liralık 'gönüllü iade'
[Fotograf: AA]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin yürütülen "gönüllü iade" süreçlerine dair kapsamlı bir duyuru yayımladı.

Sürecin kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazançlara dayalı objektif ve eşit kriterlerle yürütüldüğü vurgulanırken, küçük yatırımcının uğradığı zararların telafisi için atılan adımlar paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili süreç, baştan beri kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanca göre belirlenen açık ve herkese eşit uygulanan kriterler ile yürütülmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatılmış ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Ancak süreç yalnızca fonlarla sınırlı tutulmamıştır. Fonlardaki paranın önemli bölümü belirli hisselere yönlendirilmiş ve asıl kazancın bir kısmı bu hisseler üzerinden elde edilmiştir. Bu nedenle aynı kriterler, fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulanmıştır. Bu hisselerde de öncelikli olarak şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzeri (enflasyondan arındırılmış) fahiş kazanç elde eden herkes hakkında, fonda yatırımı olsun ya da olmasın, inceleme başlatılmış ve gönüllü iade daveti yapılmaktadır. Böylece fonların parasının aktığı her noktada oluşan fahiş kazanç kapsama alınmıştır.

"Gönüllü iade suçsuzluk ya da af anlamına gelmiyor"

Fonlardan ve fonlarla bağlantılı şekilde hisselerden elde edilen fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlem, kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm ifade etmemektedir. Manipülasyon veya başka bir suç tespit edilen dosyalarda yargı süreci ayrıca ve bağımsız olarak işlemektedir. Süreçte yüksek kazanç eşikleri adım adım düşürülerek kapsam genişletilecek, küçük yatırımcının zararına fahiş kazanç elde eden herkes aynı kriterler ile değerlendirilecektir. Bu adımların sonucunda şimdiye kadar 31,6 milyar TL gönüllü iade işlemi yoluyla tahsil edilmiştir.

Ayrıca soruşturmalar kapsamında, fonlarda yaşanan mali kayıpların telafisinde değerlendirilmek üzere şüpheliler hakkında mal varlığı tedbirleri de uygulanmaktadır.

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