Duman 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.11.2026 12:14

Bakan Kurum: Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız" dedi.

Bakan Kurum: Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) açılışında konuşan Bakan Kurum, şunları kaydetti;

Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız.

Bugünün dünyasında artık söz tükendi. İklim politikası aynı zamanda kalkınma, gıda, enerji ve şehir politikasıdır. Her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır.

Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır.

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
COP31 Murat Kurum
Sıradaki Haber
Tasfiye edilen fonlarda 31,6 milyar liralık 'gönüllü iade'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Rusya: Ukrayna ve Avrupa savaşı sürdürmek için hazırlık yapıyor
12:20
23 ilde siber operasyon: 521 şüpheli yakalandı
12:17
Belçika, Soğuk Savaş'ın ardından dağıtılan hava savunma birliğinin yeniden kurulacağını duyurdu
12:14
Gazze'deki hükümet: Çadırların göçük altında kalması, İsrail soykırımı ve ablukasının kaçınılmaz sonucu
12:13
Tasfiye edilen fonlarda 31,6 milyar liralık 'gönüllü iade'
12:02
COP31'de 7/24 sağlık hizmeti sunulacak
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da başladı
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da başladı
FOTO FOKUS
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ