COP31'in zirve alanında ilk gün hareketlilik yaşanıyor

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve TRT'nin ev sahibi yayıncı kuruluşu olduğu zirve kapsamında, COP31 alanındaki girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Güvenlik kontrollerinin yapıldığı noktalar ile toplantıların gerçekleştirileceği alanlarda da hareketlilik olduğu dikkati çekti.

Farklı ülkelerden gelen çok sayıda basın mensubu, zirveyi yakından takip ediyor. Toplam 6 kıtadan katılımın olduğu zirve kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İklim zirvesi COP31'in ilk gününde gıda, tarım ve sağlık konuları ele alınacak. İlk gün, ülke deneyimleri, dijital sağlık, iklime duyarlı sağlık teknolojileri, insani yardım eylemleri, sağlık alanındaki yenilikler ve dirençli sağlık sistemleri konuşulacak.

Öte yandan, güvenlik tedbirleri kapsamında alanda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görev yapıyor.

Küresel iklim zirvesi COP31, 20 Kasım'da sona erecek.