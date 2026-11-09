SKYDAGGER sınır tanımıyor: TCG Anadolu’dan Kamikaze İHA kalkacak

Gelişen teknolojiyle birlikte harp sahasının dinamikleri de kökünden değişti. Yeni dönemin başrol oyuncuları insansız sistemler ve yapay zeka. Türkiye her iki alanda da hayli kritik projelere imza atıyor. Ancak Ankara’nın hedefi var olabilmenin ötesine geçip, küresel anlamda en tepedeki ülkelerden biri olabilmek.

SKYDAGGER ortaya koyduğu ürünlerle Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesindeki en değerli kilometre taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB-2’nin kanatlarından bırakılan dronlar SKYDAGGER imzalıydı. Test görüntüleri hayli ilgi çekti çünkü bu aslında yeni bir dönem demekti.

SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin hem bu yeni süreci anlattı hem de yakın zamanda TCG Anadolu üzerinden gerçekleşen bir testin detaylarını ilk kez TRT Haber’e açıkladı.

TB-2 ve SKYDAGGER iş birliği çok kritik kapılar açacak

Öztekin önce küçük bir hatırlatma yapıyor. Geçen yıl yine ilk kez TRT Haber’e söylediği “KIZILELMA’dan yüzlerce dron atabilmek gibi bir hayalimiz var.” cümlesini anımsatıyor.

Bu hayal doğrultusunda önce Bayraktar KALKAN DİHA’dan tek bir kamikaze İHA attıklarını anlatıyor. Ardından TB-2’ye geçtiklerini ve oradan da 16 dronu kanatlardan bıraktıklarını vurguluyor. Adım adım hedefe ilerlediklerini ekliyor ve KIZILELMA planına giden yolun ilk taşlarını başarıyla döşediklerine işaret ediyor.

TB-2’den atılan dronlarla ilgili olarak da “TB-2 çok ciddi irtifalarda hayli uzak menzillerde çalışabiliyor. Son testimizde gördüğünüz üzere artık bulut üstünden dronlar da bırakabilir. O dronlar keşif-gözetleme-istihbarat faaliyeti yapar. Eğer istenirse de hedefi nokta hassasiyetinde vurur. Bunlar ciddi kabiliyetler.” diyor.

Bir hava aracından başka bir hava aracı bırakılması senaryosunu Ukrayna-Rusya savaşında gördüğümüzü belirtiyor Öztekin. Ancak orada dronların insanlı uçaklar ve insanlı helikopterlerden atıldığını vurguluyor. “Pilotun da platformun da ciddi tehlikeye girmesi demek bu. Biz ise insansız bir platformdan yine insansız araçlar atabiliyoruz.” bilgisini paylaşıyor.

[Bayraktar TB2'den atılan SKYDAGGER imzalı dronlar yeni bir dönemin kapısını aralayacak.]

TCG Anadolu’dan SKYDAGGER Kamikaze İHA’sı havalanacak

BAYKAR ile iş birlikleri kapsamında örneğin TB-3 ya da AKINCI gibi platformların da SKYDAGGER’a ait dronlar ve Kamikaze sistemlerle donatılabileceğini anlatıyor Öztekin. TB-3’te de yine 16 dron taşınabileceğini ve bunun düşman üzerinde de ciddi bir etki yaratacağının altını çiziyor.

Çok yakın bir gelecekte TCG Anadolu’dan TOYCA Kamikaze İHA kaldırmaya yönelik bir test faaliyet yapacaklarını anlatıyor. “Test kapsamında TOYCA gemiden kalkacak ve yaklaşık 70 km uzaktaki bir hedefe dalış yapacak. Karıştırmaya karşı hayli dayanıklı olan platformlarımızla çok kritik görevler üstlenebileceğiz.” diyor.

Hedef yılda 160 bin üretime ulaşmak

Mehmet Öztekin, üretim kapasitelerini artırabilmek için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını da ifade ediyor. İlk hedeflerinin yıllık 120 bin adet üretim olduğunu, bunu başardıklarını ve hatta gelinen noktada 150-160 bin seviyesini zorladıklarını anlatıyor.

Ürettikleri dronlarda kabaca 11 bileşen bulunduğunu, bunun 9’unu kendilerinin yaptığını söylüyor Öztekin. Hedeflerinin 11’de 11 yapmak olduğunu bunun için de hayli yoğun çalıştıklarını belirterek sözlerini tamamlıyor.