KIZILELMA ve Skydagger testleri: Türk savunma sanayiinde tarihi günler

Türk savunma sanayii için son derece önemli iki haberi peş peşe okuduk. Önce Skydagger firması yeni nesil kamikaze sürü İHA’sı Toyca 05’i duyurdu. Ayrıca, KALKAN dikey iniş kalkışlı insansız hava aracından kamikaze dron bırakmayı başarıyla test etti.

Hemen ertesindeyse bu kez BAYKAR imzalı KIZILELMA dünyada bir ülke imza attı. Üzerindeki AESA radar ve görüş ötesi hava-hava füzesiyle hedefi başarıyla vurdu.

Tüm bu gelişmeler elbette Türkiye’nin yakın gelecekte nasıl bir kabiliyet setine ulaşacağını göstermesi adına önemli. Ancak belki de asıl üzerinde durulması gereken husus Ankara’nın altın değerindeki bu imkanlarla küresel anlamda yeni kapılar açabilme ihtimali.

“Türk askeri havacılığında yeni dönem başladı”

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, KIZILELMA testini ‘Türk askeri havacılığı için yeni bir dönem’ olarak niteliyor.

Bilindiği üzere bu testle birlikte Türkiye, tamamen yerli/milli imkanlarla geliştirdiği hava platformunu, AESA radarı ve hava-hava füzesini kullandı. Ve günün sonunda dünyada ilk kez bir ülke, insansız savaş uçağının kendi radarıyla tespit ettiği hedefi görüş ötesi hava-hava füzesi ateşleyerek vurdu.

Erkan bu noktada KIZILELMA kadar MURAD AESA radar ve Gökdoğan füzesi arasında kurulan bağlantının da çok değerli olduğunun altını çiziyor. Sistemin dört dörtlük çalıştığını herkesin gördüğünü anlatıyor.

[KIZILELMA'nın son testi Türkiye için çok değerli bir kabiliyet kazanımı olarak öne çıkıyor.]

“Havacılıkta makus talihimizi yendik”

KIZILELMA’nın kamuoyunda sanıldığının aksine ‘ucuz ve sarf edilebilir’ bir hava aracı olmadığına dikkat çekiyor Erkan. “Karşımızda klasik bir İHA yok.” diyor. Baykar’ın KIZILELMA’yı yaparken ‘Bir savaş uçağının yapabildiği görevlerin büyük çoğunluğu tek başına üstlenebilme’ hedefiyle yola çıktığını vurguluyor.

Türkiye’nin çok uzun yıllar tamamen dışa bağımlığı olduğu ve ciddi ambargolarla da yüzleştiği bir alanda bugün ulaştığı noktayı, “Askeri havacılıkta makus talihimizi yendiğimizi düşünüyorum. Yakın gelecekte KIZILELMA’nın iç istasyon atış testini de görebiliriz. Zaten uzak olmayan bir tarihte de teslimatlar başlayacak.” cümleleriyle yorumluyor.

İnsansız hava aracından Kamikaze İHA atmayı başarmak…

Haberin başında da belirttiğimiz üzere KIZILELMA’nın atış testinden hemen önce Skydagger firmasından da çok değerli haberler gelmişti. Şirket hem TOYCA 05 isimli yeni kamikaze sürü İHA’sını tanıttı hem de ayrı bir test kapsamında KALKAN DİHA’dan kamikaze dron bıraktı.

Kozan Selçuk Erkan’ın, bu teste ilişkin görüşleriyse şöyle:

“Bu tip dronlar yapıları gereği kısa menzilli sistemler. Bunu küçük bir insansız hava aracıyla çok daha ileri taşımak ve sonrasında komuta ederek istenilen hedefe isabet ettirmek son derece kritik bir kazanım.

Düşman sahasının 70 kilometre içine dronu taşıyorsunuz. Ardından da fiber optik bağ ile DİHA'dan bırakıyorsunuz. Ve iletişim kopması da yaşamıyorsunuz. Bunları yapabilmeniz karşınızdaki güç için son derece ciddi tehdit anlamına gelir.

Bu noktada artan menzile rağmen güvenli bir iletişim kurmak dikkate değer. Bilindiği üzere hemen herkes anti dron meselesine ciddi kafa yoruyor. Ve hedefe yakın bölgelerde bu sistemlerden etkilenip düşen çok sayıda dron oluyor. Ancak son yıllarda fiber optik kablolarla bağlı dronların kullanımı arttı. KALKAN DİHA’dan atacağınız fiber optik kablolu Skydagger ürünleri herhangi bir elektronik karıştırmadan etkilenmeden görevini icra edebilecek.

Tabi bu noktada bir diğer husus da dron operatörleri. Artık onlar da ciddi risk altında. Çünkü düşman unsurlar tarafından doğrudan hedef alınmak isteniyorlar. Şimdi siz kamikaze dronlarınızı insansız hava aracından bıraktığınız da bu riski de bertaraf ediyorsunuz.

Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye kendi kullanabileceği son derece kabiliyetli bir ürün ailesine kavuşmakla kalmıyor. Aynı zamanda ihracat potansiyeli çok yüksek bir ürünü üretebilmiş oluyor.”