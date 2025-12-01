Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
TRT Haber 01.12.2025 09:07

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi

Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa’da yakalanan kırmızı bültenli 12 firari, yürütülen yoğun iş birliği sonucu Türkiye’ye iade edildi. Operasyon EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile ilgili birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Siber ve Asayiş Daire başkanlıklarının koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini aktardı.

Bu kapsamda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle tamamı kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildiren Yerlikaya, F.K'nin "5464 Sayılı Kanuna Aykırılık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını İzinsiz Kullanarak Yarar Sağlama, Sahte Banka/Kredi Kartı Üretme, Tefecilik, Dolandırıcılık", O.U'nun "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma", M.T'nin "Kasten Öldürme", K.K'nin "Dolandırıcılık, Silahla Tehdit, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hakaret, Tehdit, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", B.T'nin "Kasten Yaralama, Yağma, Mala Zarar Verme, Suçluyu Kayırma, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama", T.L'nin "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Tehdit, Yaralama", İ.K'nin ise "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, iadesi sağlanan diğer suçlulara ilişkin de "Uyuşturucu Madde Ticareti, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçlarından kırmızı bültenle aranan A.A, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan S.D ve 'Yağma' suçundan E.Y. Almanya'da, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Z.S. Avusturya'da ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle aranan H.D. Fransa'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" bilgisini paylaştı.

Söz konusu suçluların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerinin sağlanmasına ilişkin süreçte emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan suçluları tek tek yakalayıp Türkiye'ye iadelerini sağlayacaklarını vurguladı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü
