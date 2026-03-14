CENTCOM: Hark Adası’nda 90 hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hark Adası'ndaki askeri kapasitesini hedef alan bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Saldırı kapsamında bölgedeki deniz mayın depolama tesisleri, füze sığınakları ve çeşitli askeri lojistik noktalar vuruldu. CENTCOM, saldırı sırasında adadaki petrol üretim ve sevkiyat altyapısının hedef alınmadığını belirtti.
Açıklamada, saldırının bilançosuna dair veriler de paylaşıldı. Hark Adası genelinde 90’ın üzerinde askeri hedefin vurulduğu kaydedildi.