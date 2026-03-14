TRT Haber 14.03.2026 14:28

CENTCOM: Hark Adası’nda 90 hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın stratejik öneme sahip Hark Adası’na geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Petrol altyapısının hedef alınmadığı saldırıda, aralarında füze sığınakları ve deniz mayın depolarının da bulunduğu 90’dan fazla askeri nokta imha edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hark Adası'ndaki askeri kapasitesini hedef alan bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırı kapsamında bölgedeki deniz mayın depolama tesisleri, füze sığınakları ve çeşitli askeri lojistik noktalar vuruldu. CENTCOM, saldırı sırasında adadaki petrol üretim ve sevkiyat altyapısının hedef alınmadığını belirtti.

Açıklamada, saldırının bilançosuna dair veriler de paylaşıldı. Hark Adası genelinde 90’ın üzerinde askeri hedefin vurulduğu kaydedildi.

Sıradaki Haber
İran, BAE'de ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını duyurdu
