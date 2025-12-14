Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 14.12.2025 09:26

Turuncu kaplanlar "kar" mesaisinde

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Turuncu kaplanlar, sürücülerin yolda mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Turuncu kaplanlar "kar" mesaisinde

Bayburt'un yüksek kesimleri ve çevresinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte güzergâhta ulaşımın aksamaması adına ekipler bölgeye sevk edildi. Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Kar yağışının başladığı ilk anlardan itibaren sahaya inen karayolları ekipleri, kritik noktalarda konuşlanarak karla kaplanan yolları temizliyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çalışmalar kapsamında buzlanma riskine karşı da önlemler artırıldı. Sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlayan ekipler, bölgede kar yağışının devam etme ihtimaline karşı ekipman ve personel desteğiyle bekleyişini sürdürüyor.

ETİKETLER
Gümüşhane Kar Yağışı Bayburt
Sıradaki Haber
Yılbaşında kar yağacak mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
Denizli'de fabrika yangını
09:17
TBMM'de yeni haftada bütçe maratonu devam edecek
08:41
Kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
07:31
Türbedarlık geleneği "tuz" ikramıyla devam ediyor
07:25
MEB taşra teşkilatına yönelik görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
07:08
Yılbaşında kar yağacak mı?
Sarıçam ormanlarında kartpostallık görüntüler
Sarıçam ormanlarında kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ