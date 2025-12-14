Turuncu kaplanlar "kar" mesaisinde

Bayburt'un yüksek kesimleri ve çevresinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte güzergâhta ulaşımın aksamaması adına ekipler bölgeye sevk edildi. Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Kar yağışının başladığı ilk anlardan itibaren sahaya inen karayolları ekipleri, kritik noktalarda konuşlanarak karla kaplanan yolları temizliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Çalışmalar kapsamında buzlanma riskine karşı da önlemler artırıldı. Sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlayan ekipler, bölgede kar yağışının devam etme ihtimaline karşı ekipman ve personel desteğiyle bekleyişini sürdürüyor.