Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.12.2025 14:19

Çelik'ten Özel'e tepki: Sözleri siyasi bir bühtan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cemevi" açıklamasına "Özel'in sözleri siyasi bir bühtandır" sözleriyle tepki gösterdi.

Çelik'ten Özel'e tepki: Sözleri siyasi bir bühtan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözlerinin siyasi bir bühtan olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, yalan siyasetiyle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez."

CHP tarafından iktidarlarına yönelik "gayrı milli" denmesinin tümüyle "gayrı meşru" olduğunu belirten Çelik, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri milli stratejilerin devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi' dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ömer Çelik Özgür Özel AK Parti CHP
Sıradaki Haber
Zirai ilaçlara dijital takip: B-Reçete geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Saad'ın İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı
14:33
İstanbul'da iş yeri yangını
14:05
Zirai ilaçlara dijital takip: B-Reçete geliyor
14:20
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
12:57
Kaya parçaları düştü, minibüsün tavanı parçalandı
12:53
Ulusal ve uluslararası seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Antika müzesi gibi restoran
Antika müzesi gibi restoran
FOTO FOKUS
37 yıllık sessizlik biyonik kulakla son buldu
37 yıllık sessizlik biyonik kulakla son buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ