Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.12.2025 14:20

Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Saad'ın İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad’ın, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Saad'ın İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı açıklamada, "mücahid komutan" Raid Saad'ın (Ebu Muaz), İsrail saldırısında yanındaki kardeşleriyle "şehit olduğunu" ifade etti.

"Filistin halkının, siyonist saldırganlık ve Gazze’de yürütülen soykırım nedeniyle bugün zor günlerden geçtiğini ve ağır bir acı yaşadığını” dile getiren Hayye, "İsrail'in kin ve suç dolu bombardımanlarının 70 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını ve bunların sonuncusunun da Kassam Tugayları komutanlarından Saad olduğunu” kaydetti.

Hayye, Saad'ın "on yıllarca işgalcilerle mücadele ettiğini ve kararlılığının asla sarsılmadığını ve yılmaz bir savaşçı olduğunu" vurguladı.

Raid Saad, "El-Kassam Tugayları"nın en önde gelen tarihi liderlerinden biri ve hareketin askeri yapısında yirmi yılı aşkın bir süre boyunca kilit roller oynayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Saad ayrıca, 2000 yılında İkinci Filistin İntifadası'nın patlak vermesiyle birlikte, askeri grupların saflarını örgütleme ve yapılandırmada belirgin rol oynamıştı.

Saad, 2003'ten bu yana Kassam Tugayları'nın askeri konseyinde üye olarak görev yapmış ve Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Dayf ile yakın ilişkisiyle tanınıyordu.

Saad, daha önce İsrail tarafından çeşitli suikast girişimlerine maruz kalmış ancak bu saldırılardan sağ kurtulmuştu.

İsrail'in 13 Aralık'ta ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, saldırının Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey üyesi Raid Saad'ı hedef aldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Çelik'ten Özel'e tepki: Sözleri siyasi bir bühtan
14:33
İstanbul'da iş yeri yangını
14:05
Zirai ilaçlara dijital takip: B-Reçete geliyor
14:20
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
12:57
Kaya parçaları düştü, minibüsün tavanı parçalandı
12:53
Ulusal ve uluslararası seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Antika müzesi gibi restoran
Antika müzesi gibi restoran
FOTO FOKUS
37 yıllık sessizlik biyonik kulakla son buldu
37 yıllık sessizlik biyonik kulakla son buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ