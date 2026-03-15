Açık 3.8ºC Ankara
Dünya
AA 15.03.2026 04:26

İsrail'in füze stoklarında "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye ilettiği iddia edildi

İsrail'in, hava savunma sistemlerinde kullandığı önleyici füzelerde "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye bildirdiği öne sürüldü.

İsrail'in füze stoklarında "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye ilettiği iddia edildi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.

ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, bir yetkili bu eksikliğin "beklenen bir durum" olduğunu belirterek, ABD'nin "kendi önleyici sistemlerinde benzer bir eksiklik yaşamadığı" bilgisini verdi.

ABD medyası, İsrail'in füze savunma mühimmatlarının "kritik derecede azaldığını" iddia etti
ABD medyası, İsrail'in füze savunma mühimmatlarının "kritik derecede azaldığını" iddia etti

Yetkili, ABD'nin "bölgedeki askeri üslerini ve personelini korumak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" iddia etti.

Haberde, İsrail'in önleyici füzelerindeki "büyük eksikliği" ABD makamlarına ilettiği ve Tel Aviv’in bu açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu kaydedildi.

Habere ilişkin ABD ve İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

