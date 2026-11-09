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Gündem
TRT Haber 09.11.2026 05:34

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, fon soruşturmasındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ile Antalya'da yapılacak ve 197 ülkeden 100 bin misafirin ağırlanacağı COP31 İklim Zirvesi'yle ilgili değerlendirmeler görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere gittiği Azerbaycan dönüşünde Ankara'da kabine toplantısına başkanlık edecek.

Fon soruşturmasının ardından sermaye piyasasına yönelik adımlar, Terörsüz Türkiye hedefindeki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sermaye piyasasındaki gelişmeler, kabine toplantısında kapsamlı biçimde ele alınacak. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları gözden geçirilecek.

COP31 İklim Zirvesi çalışmaları ele alınacak

"Terörsüz Türkiye" hedefindeki son durum ana başlıklarından biri olacak. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler sahadan gelen istihbarat raporları ışığında müzakere edilecek.

Toplantıda, Antalya'da yapılacak COP31 İklim Zirvesi ile ilgili çalışmalar da yer alacak. 197 ülkeden 100 bin ziyaretçinin ağırlanacağı zirveye ilişkin son durum değerlendirilecek.

Toplantıda, hem ABD'de tamamlanan ara seçim sonuçlarının yansımaları hem de Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanmasına ilişkin girişimler ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında da, ABD-İran gerilimi, İsrail'in saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki son durum da gözden geçirilecek.

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COP31 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye
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