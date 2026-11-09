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Dünya
TRT Haber 09.11.2026 04:06

Trump: Haftaya Şi ve Putin ile görüşebilirim

ABD Başkanı Trump, gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelebileceğini söyledi.

Trump: Haftaya Şi ve Putin ile görüşebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland uçuşu öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Çin'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne işaret etti. Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi.

Bu temasın "oldukça ilgi çekici olacağını" belirtti.

Masada kritik başlıkların yer alacağını vurgulayan Trump, nükleer silahsızlanma ve İran'daki savaşın sonlandırılması dahil birçok konunun ele alınacağını kaydetti.

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