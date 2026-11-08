Fransa Rusya-Ukrayna müzakerelerinde masada olacak

Barrot, RTL radyosunda, Avrupa'nın 10-11 Kasım'daki müzakerelerde temsil edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtladı.

Avrupa ve Fransa'nın görüşmelere katılmak üzere Abu Dabi'de bulunacağını vurgulayan Barrot, "Fransa'yı bu toplantıda kimin temsil edeceğini henüz söyleyemem ancak Fransa kesinlikle orada olacak." dedi.

Barrot, "Avrupalılar son haftalarda seslerini yükselterek, kıtanın geleceğine ilişkin hiçbir görüşmenin beklenti ve taleplerimizi göz ardı edemeyeceğini ABD'li arabuluculara ilettiler." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ülkesinin arabuluculuğunda 10-11 Kasım tarihlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya ile Ukrayna arasında çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacağını, bunların savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım çalışmaları ve barışa yönelik atılacak sonraki adımlara odaklanacağını belirtmişti.