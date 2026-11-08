Açık -1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2026 23:56

Fransa Rusya-Ukrayna müzakerelerinde masada olacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna ile Rusya arasında ABD arabuluculuğunda yapılacak müzakerelerde Avrupa'nın da masada olacağını duyurdu.

Fransa Rusya-Ukrayna müzakerelerinde masada olacak

Barrot, RTL radyosunda, Avrupa'nın 10-11 Kasım'daki müzakerelerde temsil edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtladı.

Avrupa ve Fransa'nın görüşmelere katılmak üzere Abu Dabi'de bulunacağını vurgulayan Barrot, "Fransa'yı bu toplantıda kimin temsil edeceğini henüz söyleyemem ancak Fransa kesinlikle orada olacak." dedi.

Barrot, "Avrupalılar son haftalarda seslerini yükselterek, kıtanın geleceğine ilişkin hiçbir görüşmenin beklenti ve taleplerimizi göz ardı edemeyeceğini ABD'li arabuluculara ilettiler." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ülkesinin arabuluculuğunda 10-11 Kasım tarihlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya ile Ukrayna arasında çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacağını, bunların savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım çalışmaları ve barışa yönelik atılacak sonraki adımlara odaklanacağını belirtmişti.

ETİKETLER
Fransa Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump'tan ''38 köprüyü vururuz'' açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 bugün başlıyor
00:16
2 ilde eğitime kar engeli
23:09
ABD Başkanı Trump'tan ''38 köprüyü vururuz'' açıklaması
22:31
Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
21:26
ABD'nin İran'la savaşı bitirmek için Çin'den yardım istediği iddiası
22:59
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
FOTO FOKUS
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ