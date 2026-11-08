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Dünya
AA 08.11.2026 20:34

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetimine, Tahran'ın "2 günlük teklifini" kabul etme çağrısında bulunarak, aksi halde İran'ın savaş seçeneğine karşılık vereceği mesajını gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada, "Amerikalı seçmenler tercihlerini yaptı. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da." ifadelerini kullandı.

İran'ın "2 günlük teklifinin" halen masada olduğunu belirten Erakçi, "Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere taleplerimizi kabul edin ve sonuçlarını görün." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ABD'nin savaş seçeneğini tercih etmesi halinde ise İran'ın askeri karşılık vereceğine dikkati çekerek, "Ya da savaşı seçin ve teyakkuzda olan, savaş alanında deneyimli savaşçılarımızın üzerinize nasıl ateşten bir cehennem yağdıracağına tanık olun." ifadelerine yer verdi.

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