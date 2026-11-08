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Dünya
AA 08.11.2026 20:14

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği İHA saldırısında biri kadın, 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un batısında bir grup Filistinliyi İHA saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 1610 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 819 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini geçti.

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