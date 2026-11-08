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Dünya
AA 08.11.2026 18:51

İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini resmen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde yerel saatle 17.00'de (TSİ 18.00) düzenlenen resmi törenle Eisenkot, hükümeti kurma yetkisini Herzog'dan aldı.

Eisenkot, yetkiyi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in zorlu ve kaderini tayin edici olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bir yandan savaş farklı cephelerde devam ederken, diğer yandan çok ağır bir diplomatik krizle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hükümeti kurma sürecinin olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini belirten Eisenkot, "İsrail'in zaman kaybetme ya da sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Herzog ise Eisenkot'a hitaben, "Tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek bir hükümet kurmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eisenkot'un ilerleyen günlerde koalisyon hükümetini kurabilmek için parti liderleriyle kritik temaslarda bulunması bekleniyor.

Hükümet kurmak için 61 sandalye gerekiyor

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon (53) ve muhalefet bloğu (48), 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail Meclisine girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'si Herzog'a hükümeti kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a vermesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Seçimlerde 19 milletvekili çıkararak tarihi sayıya ulaşan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Herzog ile yapılan istişare görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Eisenkot, kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını söylemişti.

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