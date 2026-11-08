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Türkiye
TRT Haber 08.11.2026 17:44

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk, yerini kademeli ısınmaya bırakıyor. Sıcaklık, çarşamba gününe kadar mevsim normalinin altında seyredecek. Bu nedenle iç ve doğu bölgelerde don olayına karşı kritik uyarı yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere 3 büyük şehir genelinde salı günü gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurdun bazı bölgelerinde yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Ancak çarşambadan itibaren sıcaklığın kademeli olarak artması bekleniyor. Haftanın ilk günleri sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel yeni haftanın hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yağışlar kuzeydoğu kesimlerinde devam edecek ülkemizde. Özellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Çarşamba gününden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı hafta sonu olduğu gibi pazartesi ve salı günleri de mevsim normallerinin altında seyredecek. Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıklarda kademeli bir artış bekliyoruz."

İç ve doğu kesimlere buzlanma uyarısı

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı uyarı verildi. Yüksel, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

"İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Buna karşı başta sürücülerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Son değerlendirmelere göre; İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba yağış öngörülmüyor. Ancak salı günü iki kentte de yağış etkisini gösterecek. İzmir'de ise yarın akşam saatlerinde başlayacak yağış, salı da ara ara devam edecek. 

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