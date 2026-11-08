COP31'in örnek köyü Solak, Sıfır Atık'la dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) da damga vuracak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31'de, Türkiye'nin 10 öncelikli eylem gündemi başlığından birini ve 2035'e ilişkin dünyaya sunduğu uygulama hedeflerinden birini Sıfır Atık oluşturacak. Sıfır Atık, COP31 alanının her noktasına deneyim katacak.

Sıfır Atık, Yeşil ve Mavi Bölge'nin her noktasında kullanılacak

Dünya liderlerinin iklimin geleceğini müzakere edeceği Mavi Bölge'deki beş yapraklı ve 10 bin metrekare büyüklüğündeki Zaman Tüneli, Sıfır Atık Vakfı tarafından Sıfır Atık Müzesi olarak düzenlendi.

Yeşil Bölge'de ise Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi aracılığıyla özellikle çocuklara ve gençlere atığın azaltılması, ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve döngüsel ekonomi süreçlerinin uygulamalı olarak aktarılması sağlanacak. Bu yaklaşım konferans alanının dışına da taşınacak. Solak Köyü, Demirciler Köyü ve Ormana Köyü, "Sıfır Atık Köyü" yaklaşımı kapsamında Sıfır Atık uygulama alanlarından olacak.

[Fotoğraf: AA]

2 bin metrekare büyüklüğündeki Türkiye Pavilyonu, Türkiye'nin iklim politikalarını, Sıfır Atık vizyonunu, enerji dönüşümünü ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını uluslararası kamuoyuna sunan ulusal bir vitrin olarak tasarlandı. Türkiye Pavilyonu ile yalnızca politika ve hedeflerin anlatılması değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve sektörlerinde hayata geçirilen uygulamaları, teknolojileri ve çözüm modellerini dünyaya gösterilmesi amaçlanıyor.

Bakan Kurum'dan Solak Köyü paylaşımı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık köyüne dönüştürülen Solak Köyü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçek gibi bir köy. Sıfır Atık Köyü'nde her şey gelecek için dönüşüyor, doğaya dost oluyor, emeği, umudu büyütüyor. COP31 için Antalya'ya gelenler Solak Köyü'nü görmeden gitmeyin" ifadelerine yer verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Artık yemek atıklarımızı değerlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solak Köyü'nde ahşap atölyesi sahibi Emine Bulut, "A'dan Z'ye her şey düşünülmüş ve her şey çok harika olmuş. Geleceğimiz için burada olmalısınız, burayı görmelisiniz. Geleceğimize, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için hepinizi buraya davet ediyorum. Sıfır Atık Projesi'ni desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köyde kahvehane işleten Mehmet Çom, "COP bizim için veli nimet. Çiçek gibi köy oldu. Çiçek gibi yaptılar köyümüzü" görüşünü paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Solak Köyü muhtarı Ümit Karataş ise kompost makinesi kurulduğundan beri çok büyük değişiklikler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Artık yemek atıklarımızı değerlendiriyoruz. Biriktiriyoruz kompost makinesine veriyoruz. Halk da bilinçlenmeye başladı. Biz aslında böyle bir şey beklemiyorduk. Köy halkımız da çok memnun. Onlar da kendilerini Sıfır Atık'a göre planlıyorlar. Artık eskisi gibi çöp bile çıkmayacak köyden. Biz büyükler olarak bilinçlendik, öğrendiklerimizi çocuklarımıza da öğretip daha temiz, daha güzel bir nesil bırakmak istiyoruz."

Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürü olan Gökhan Burhan, Solak Köyü'nde yapılanlara ilişkin, "Solak Sıfır Atık Köyü sadece COP31 kapsamında yaşayan bir köy değil. Konferans sonrasında da devam eden, diğer bölgelerimize örnek olabilecek, dünyaya örnek olabilecek bir köy olarak inşa etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.