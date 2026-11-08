Ankara'daki savunma sanayii üssü büyüyor: 70 yeni firma, 40 bin istihdam hedefi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 9,5 milyon metrekarelik alana yayılan bölgenin mevcut etaplarında tüm tahsisler tamamlanırken artan üretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni genişleme projesi yürütülüyor.

HAB OSB Genel Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, bölgenin kuruluşundan bugüne ulaştığı kapasiteyi ve yeni yatırım hedeflerini anlattı.

HAB'ın Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulduğunu belirten Yapıcı, 26 farklı alanda faaliyet gösteren bölgenin, savunma sanayisi ekosisteminde önemli bir konuma ulaştığını vurguladı.

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Yapıcı, şöyle konuştu:

"Şu anda 9,5 milyon metrekare üzerinde faaliyet gösteren 400 katılımcımız var ve savunma ekosistemindeki her 4 personelimizden biri burada görev alıyor. Bugün 26 bin kişi kapasitesinde bir istihdam seviyemiz var. Bu, çok kritik bir seviye. Birinci ve ikinci etaplarımızın tamamında tahsisler dolmuş durumda. Yaklaşık 1,5 yıl önce başladığımız genişleme çalışmalarına da devam ediyoruz. Mevcut alanlarda ihtiyaçlar tamamen dolduğundan yaklaşık 422 bin metrekarelik bir genişleme alanımız var. Burada altyapıyı kurup 70 ayrı firmanın da faaliyet göstermesi amacıyla yeni bir alan açmayı planlıyoruz."

Savunma sanayiinin artan ihtiyaçlarına dikkati çeken Yapıcı, SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar dolarlık teklif kapasitesine ilişkin açıklanan verilere işaret etti.

Yapıcı, HAB'da oluşturulan yeni üretim altyapısının, sektörün büyüyen taleplerini karşılamak ve firmaların daha uzmanlaşmış kadrolarla faaliyet göstermesini sağlamak açısından önem taşıdığını vurguladı.

İstihdamda hedef 40 bin

HAB'da halihazırda 210 firmanın üretim faaliyetlerine başladığını bildiren Yapıcı, diğer katılımcıların tesis yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Yapıcı, şu bilgileri verdi:

"Mevcut durumda 400 katılımcımız var. Bu katılımcıların 210'u şu anda üretime başlamış ve savunma, uzay ve havacılık alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Diğer firmalarımız da inşaatlarını yoğun şekilde devam ettiriyor. Şu anda yaklaşık 60 firmamız inşaatlarını tamamlamak üzere. Bu firmaların da ekosisteme dahil olmasıyla yakın zamanda istihdam sayısının 35-40 bin seviyelerine ulaşacağını düşünüyoruz."

Bölgenin büyümesine paralel olarak ulaşım altyapısının da geliştirildiğini anlatan Yapıcı, Devlet Demiryolları ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yeni bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

Yapıcı, "Devlet Demiryolları ile yeni bir protokol kapsamında yük ve yolcu taşınmasıyla ilgili bir çalışmanın altyapısı oluşturuldu. Bu, özellikle Ankara şehir merkezinden Kahramankazan'a gelen mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımız açısından çok önemli. İstihdam seviyeleri arttıkça ulaşım altyapılarını da geliştirmek gerekiyor" dedi.

Nitelikli iş gücünün ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara da değinen Yapıcı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye bir meslek lisesi kazandırılmasının planlandığını söyledi.

İdari ve sosyal tesislerin tamamlandığını belirten Yapıcı, kapalı yüzme havuzu, spor salonları, tenis kortları ve rekreasyon alanlarını kapsayan projelerin de hazır olduğunu bildirdi.

Firmalar arasında dijital iş birliği

Firmalar arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla dijital B2B platformu oluşturduklarını da anlatan Yapıcı, HAB'ın temel yaklaşımını şöyle özetledi:

"Burası ciddi bir ekosistem ve bu ekosistemi kurarken aslında yapılmaya çalışılan şey güç birliği. Hem lojistik avantajların sağlanması hem de büyük platformların katılımcılar ve alt yükleniciler tarafından kurgulanarak büyük şirketlerde entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor. Parçalar bir yapboz gibi bir araya geliyor ve sonrasında platform düzeyinde Silahlı Kuvvetlerimizin ve ilgili kurumların hizmetine sunuluyor."

Platformun yakın zamanda kullanıma sunulmasının hedeflendiğini dile getiren Yapıcı, istihdam süreçlerinin de dijital ortamda desteklendiğini ifade etti.

Bölgeye yapılan iş başvurularının dijital platform aracılığıyla katılımcı firmalarla paylaşıldığını anlatan Yapıcı, böylece nitelikli iş gücü arzıyla firmaların personel ihtiyacını doğrudan buluşturmayı ve bölgedeki istihdam kapasitesinin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Yeşil OSB yolunda 10 binden fazla fidan

HAB'ın sanayi yatırımlarının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik alanında da çalışmalar yürüttüğünü belirten Yapıcı, bölgenin Yeşil OSB sertifikası almasının hedeflendiğini söyledi.

Son iki yılda 10 binden fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, yaklaşık 1000 fidan daha dikmeyi planladıkları bilgisini veren Yapıcı, "Bir taraftan savunma ekosistemini kurarken diğer taraftan yeşil alanlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalite belgelerimizi ve sertifikasyon süreçlerimizi tamamlayarak HAB'ı Yeşil OSB olarak nitelendirmek için yoğun gayret gösteriyoruz" diye konuştu.