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TRT Haber 08.11.2026 15:42

Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı

Millî Savunma Bakanlığı, yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ-II'nin yeni görev yerine intikal görüntülerini paylaştı. İki HÜRKUŞ-II, TUSAŞ tesislerinden İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında görev yerine başarıyla ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iki HÜRKUŞ-II uçağının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinden uğurlanmasının ardından yeni üslerine başarıyla ulaştığı belirtildi.

Uçakların, üs komutanlığında görevli personel tarafından coşkuyla karşılandığı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz. Yerli ve milli imkanlarla geleceği kanatlandırıyoruz. Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II."

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Hürkuş Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ
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Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
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