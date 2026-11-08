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Gündem
TRT Haber 08.11.2026 14:37

Emine Erdoğan'dan "8 Kasım Azerbaycan Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Emine Erdoğan'dan "8 Kasım Azerbaycan Günü" paylaşımı

8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında Erdoğan ve Aliyev, birbirlerinin eşlerine çiçek takdim etti. Aliyeva, Emine Erdoğan'a sarılarak samimiyetle karşıladı.

Liderler ve eşleri, buradan Şuşa Valiliği'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aliyev ve Aliyeva çifti tarafından burada resmi törenle karşılandı.

Valilik'te hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva, bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Aliyev ile Aliyeva çiftinin kızları Leyla Aliyeva da yer aldı.

Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva, görüşmelerinin ardından resmi akşam yemeğine katılmak üzere Hankendi Kongre Merkezi'ne gitti.

Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik etti

Emine Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan'ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

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