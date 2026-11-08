COP31 boyunca Antalya'da trafik denetimleri üst seviyeye çıkarılacak

Zirve süresince kentteki trafik akışı, helikopter, dron, İHA ve kamera sistemlerinden alınan görüntülerle kontrol merkezindeki dev ekranlardan gün boyunca izlenecek. Güzergahlarda oluşabilecek yoğunluk ve aksaklıklara sahadaki ekipler anında müdahale edecek.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Akyürek, zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası heyetlerin ulaşımının aksamaması için güzergahlarda özel düzenlemeler yapıldığını ve yaklaşık 28 bin personelle diğer kurumlarla işbirliği halinde sahada olacaklarını söyledi.

Zirve alanına D-400 kara yolu üzerinden ulaşım sağlandığını belirten Akyürek, özellikle Antalya-Alanya güzergahında trafik yoğunluğu yaşanmaması için şerit düzenlemesine gidildiğini kaydetti.

Sol şerit devlet büyüklerinin konvoylarına ayrıldı

Antalya'dan Alanya istikametine sağ şeridin vatandaşların kullanımına ayrıldığını anlatan Akyürek, sol şeridin ise devlet büyüklerinin konvoyları için düzenlendiğini ifade etti.

Trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla belirli araçlara D-400 kara yolunu kullanma kısıtlaması getirildiğini aktaran Akyürek, 06.00-22.00 saatlerinde ağır vasıtalar, şehirler arası otobüsler, 3 bin 500 kilogram üzerindeki kamyonetler ve yarım otobüslerin güzergahı kullanamayacağını bildirdi.

Zirve süresince toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla il genelinden hareket edecek yaklaşık 600 COP31 giydirmeli otobüsün ücretsiz hizmet vereceğini kaydeden Akyürek, bu araçların 10, 11 ve 12 Kasım'da D-400 kara yolunu kullanmayacağı uyarısında bulundu.

Kent sakinlerinden toplu taşımayı tercih etmelerini isteyen Akyürek, zorunlu olmadıkça D-400 kara yolunun kullanılmaması, acil olmayan işlerin mümkünse ertelenmesi önerisinde bulundu.

Takviye ekipler gönderildi

Zirve boyunca trafik denetimlerinin hem havadan hem de karadan sürdürüleceğini vurgulayan Akyürek, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından trafik birimlerine takviye ekipler görevlendirildiğini belirtti.

Trafiğin helikopter ve dronlarla havadan, kameralar ve elektronik denetim sistemleriyle de karadan takip edileceğini bildiren Akyürek, belediyeyle ortak kurulan elektronik sistemlerden elde edilen görüntülerin trafik kontrol merkezindeki dev ekrana aktarıldığını söyledi.

Kontrol merkezindeki personelin görüntüleri anlık izlediğini ifade eden Akyürek, "Oluşabilecek ani trafik yoğunluğu ve aksaklıklar trafik izleme merkezindeki ekiplerimiz tarafından tespit edilerek sahadaki arkadaşlarımıza iletilecek. Böylece oluşabilecek yığılma ve problemlere karşı ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ederek trafik akışını rahatlatmaya çalışacak" dedi.