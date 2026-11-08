Parçalı Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.11.2026 10:48

Tüketicilerin sağlığını tehlikeye atanlara 201,2 milyon liralık ceza

Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 116 bin 815 denetim yapıldı, uygunsuzluk tespit edilenlere 201,2 milyon lira ceza kesildi.

Tüketicilerin sağlığını tehlikeye atanlara 201,2 milyon liralık ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından denetimlere ilişkin paylaşım yaptı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişmesinin kırmızı çizgileri olduğuna işaret eden Yumaklı, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atanlara asla geçit vermeyeceklerini, işini dürüstçe yapan esnaf ve üreticinin daima yanında duracaklarını aktardı.

Yumaklı, denetim sonuçlarına ilişkin bilgi vererek, "Ekim ayında yurt genelinde gerçekleştirdiğimiz 116 bin 815 gıda denetimiyle vatandaşlarımızın sofrasını ve sağlığını güvence altına aldık. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 201,2 milyon lira idari para cezası uygularken 29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı
Sıradaki Haber
8 yıldır aranan firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
İki kentte kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı
12:31
HAVELSAN, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi’nde geçici kabul faaliyetini başarıyla tamamladı
12:26
COP tarihinde bir ilk: Sağlık, müstakil eylem alanı olarak belirlendi
12:00
Türkiye'den Polonya'daki terör saldırısına taziye mesajı
11:52
Tasfiyelik araç ve eşyalar e-İhale ile ekonomiye kazandırılıyor: 5,7 milyarlık katkı
12:01
Türkiye ve Japonya arasında COP31 ile enerji iş birliği fırsatları artabilir
Ankara'da kar yağdı
Ankara'da kar yağdı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ