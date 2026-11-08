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Türkiye
TRT Haber 08.11.2026 07:27

18 il için 'sarı' kodlu uyarı

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili oluyor. 18 il için Meteoroloji tarafından 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

18 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu’da sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, 18 il için 'sarı' kodlu uyarı yayımladı.

Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Şırnak ve Osmaniye'de fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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