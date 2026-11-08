Parçalı Bulutlu 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.11.2026 08:17

8 yıldır aranan firari yakalandı

Ankara’da polis ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

8 yıldır aranan firari yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma ile zorla senet imzalatma olaylarına karıştığı öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
18 il için 'sarı' kodlu uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:38
18 il için 'sarı' kodlu uyarı
06:55
Bursa'da apartman dairesinde yangın
06:57
Kolombiya'da askeri üsse bombalı saldırı
07:55
Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
05:54
Suudi Arabistan'ın 3 kentinde erken uyarı sistemi devreye alındı
05:43
Filistin'den Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrı
Ankara'da kar yağdı
Ankara'da kar yağdı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ